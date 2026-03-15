Cistelles plenes i carrers amb ambient al Mercat d’Origen al Bruc
La jornada del Parc Rural de Montserrat reuneix productors, tallers gastronòmics i activitats familiars en un matí assolellat i amb molta participació
El Bruc ha despertat aquest diumenge amb olor de producte de proximitat i carrers plens de visitants. El municipi ha acollit aquest matí una nova edició del Mercat d’Origen del Parc Rural de Montserrat, una jornada que ha tornat a convertir el poble en punt de trobada entre productors del territori i públic que s’hi ha apropat per comprar, tastar i descobrir els sabors de la terra.
El bon temps hi ha ajudat. Amb un matí assolellat i temperatura agradable, les parades han anat rebent un degoteig constant de visitants que passejaven entre productes agroalimentaris de proximitat i conversaven amb els productors. L’objectiu del mercat és precisament aquest: reivindicar el producte local, l’economia de proximitat i el valor gastronòmic del territori del Parc Rural de Montserrat.
Una de les novetats d’aquesta edició ha estat un espai dedicat a presentar els productors del Parc Rural, amb una petita exposició i tast de productes que ha permès als visitants conèixer de prop l’origen i el procés d’elaboració d’alguns dels aliments del territori.
La jornada ha combinat el mercat amb diferents activitats paral·leles. La música de DJ Sánchez ha posat banda sonora al matí mentre els visitants recorrien les parades, i alguns també han participat en la visita guiada “El llegat dels Casas”, un itinerari pel Bruc del Mig que explica com la prosperitat econòmica del municipi al peu de Montserrat va atraure l’arquitectura modernista al poble a partir del segle XVIII.
Els tallers gastronòmics han estat un dels espais amb més interès del matí. El taller per aprendre a elaborar mató artesà, conduït per l’Anna de la formatgeria La Petita Ànima, ha despertat molta curiositat entre els assistents, mentre que el taller per fer espelmes amb cera d’abella, a càrrec de l’entitat Beeodiversitat, ha apropat el món de l’apicultura al públic familiar.
La jornada també ha tingut un destacat component familiar. Els personatges Petra Clown i l’Amfitriona han recorregut els carrers animant el mercat i interactuant amb els visitants, mentre que els més petits han pogut participar en tallers de titelles i en una carpa infantil amb jocs i pinta cares.
El Mercat d’Origen es tancarà amb el sorteig d’un lot de productes del Parc Rural entre totes les persones que hagin comprat al mercat, posant punt final a una jornada que ha tornat a demostrar la capacitat d’aquest esdeveniment per apropar el producte local al públic.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa