Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
Els Mossos no han fet públic el motiu de intervenció, que roman sota secret d'actuacions
La plaça del rei d'Igualada ha despertat aquest dilluns al matí envoltada de Mossos d'Esquadra. Passades les 7 del matí, els agents han començat un operatiu a la zona, tal com ha pogut confirmar Regió7 de fonts de la policia catalana.
Els agents han fet un ampli desplegament a la plaça i carrers dels voltants que ha durat escassament dues hores. Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, el cas es troba sota secret d'actuacions i és una operació concreta, centrada en aquest punt, i no pertanyent a un dispositiu més gran o relacionat amb altres ciutats. Tot i això, les investigacions segueixen obertes.
Segon publicava el mitjà IgualadaNews, alguns veïns de la zona havien expressat en les últimes setmanes la seva preocupació per l’existència de possibles punts de venda de droga en aquesta mateixa plaça, una situació que podria explicar el dispositiu policial desplegat aquest matí.
