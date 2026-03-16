Condemnat a 6 anys de presó un veí d'Igualada que va violar un menor de 16 anys trans

La sentència considera provat que l'agressió es va produir, malgrat la negativa de la víctima

El judici va començar el passat 13 de gener a l'Audiència de Barcelona

Eduard Font Badia

Manresa

La secció 6a de l'Audiència de Barcelona condemna a 6 anys de presó un acusat d'un delicte d'agressió sexual, a més d'acordar una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima per un temps de 13 anys. El tribunal també imposa una indemnització de 30.000 euros.  

La sentència considera provat que víctima i acusat van anar junts a una casa abandonada d'Igualada el 18 d'abril de 2021 a primera hora de la tarda. Aleshores l'acusat tenia 20 anys i la víctima 16 i es trobava en ple procés de canvi de gènere.

Van entrar a l'edifici del carrer de la Soledat amb carrer de la Misericòrdia d'Igualada i van pujar al tercer pis "per parlar". Però un cop a dalt, asseguts a un matalàs, l'acusat va agafar pels braços a la víctima, i la va tombar de boca a terra, mentre li abaixava pantalons i calçotets. Tot i la seva negativa, l'agressió va arribar fins a tal punt que, per l'alt nivell d'ansietat, la víctima va acabar perdent la consciència. Quan el menor va recuperar el coneixement, l'home continuava abusant d'ell, però finalment, va aconseguir desempallegar-se'n i va escapar corrent de l'edifici per demanar ajuda.

L'agressió li va causar dolor a l'àrea genital externa i un blau de quatre mil·límetres a la mucosa intravaginal. També presentava una abrasió al terç mitjà de la cuixa dreta. També va patir un trastorn per estrès posttraumàtic amb angoixa, malestar i hipervigilància a l'hora de sortir al carrer, a banda de dificultat per agafar el son i dificultats accentuades en l'àmbit de les relacions socials.

El jurat basa l'acusació en la declaració de la víctima i en els missatges previs entre els dos en els quals deixa ben clar que només volia parlar. Per tot plegat, l'Audiència de Barcelona condemna l'acusat a 6 anys de presó per un delicte d'agressió sexual. Condemna també el processat a 7 anys de llibertat vigilada després de la presó, li prohibeix acostar-se a un radi de mil metres i comunicar-se amb la víctima durant tretze anys i l'inhabilita per fer qualsevol professió, retribuïda o no, que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat durant onze anys. El tribunal també imposa una indemnització de 30.000 euros. 

Les acusacions demanaven una pena força més alta, tal com va recollir Regió7. En concret, de 14 anys la fiscalia i 15 l'acusació particular, pel mateix delicte d'agressió sexual amb penetració. Tot i això, el tribunal no considera l'agreujant de vulnerabilitat de la víctima, i per això aplica el tram baix de la sentència.

