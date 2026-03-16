Quatre anoienques experimenten amb les possibilitats contemporànies del tapís en una mostra a Barcelona
Cecília i Mercè González creen el concepte de l'exposició que es podrà veure a Consori de Comerç, Artesania i Moda de Barcelona. Carmí Orgué ha concebut els espais i Sara Baraza hi aporta el mobiliari
Quatre artistes anoienques participen a l’exposició Territoris, una proposta de Desedamas, el tàndem creatiu format per Cecília i Mercè González, que explora les possibilitats contemporànies del tapís de seda a través del color, la textura i la transparència. La mostra es pot veure a l'espai del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), situat al carrer Banys Nous, 11 de Barcelona, del 14 de març al 31 de maig. La inauguració tindrà lloc dimarts 17 de març a l’espai del CCAM.
Territoris presenta una selecció de tapissos realitzats amb seda pintada i treballada amb tècniques de patchwork i encoixinat, on l’obra tèxtil es converteix en un paisatge abstracte i emocional, segons expliquen els organitzadors. "Cada peça construeix un territori propi, un espai simbòlic que parla de matèria, temps i experiència", afegeixen.
Més enllà d’una exposició d’obra tèxtil, Territoris es concep com un projecte de col·laboració entre disciplines que posa en relleu el valor dels oficis i del treball artesanal en la creació d’espais contemporanis.
El disseny expositiu ha estat desenvolupat per Carmina Orgué, interiorista d’Igualada i responsable de CODI – Disseny d’Interiors, que ha concebut l’espai com un entorn on els tapissos dialoguen amb els materials, la llum i els volums. Aquesta mirada permet situar el tèxtil en un context proper a l’hàbitat i l’arquitectura interior, reforçant la idea de l’artesania com a element que aporta identitat i singularitat als espais.
La proposta es completa amb la participació de la també igualadina Sara Berzosa, restauradora i fundadora d’Ars Antiqua, que aporta una selecció de peces de mobiliari restaurades integrades en l’escenografia de l’exposició. Aquest mobiliari estableix un diàleg subtil amb les obres de Desedamas, connectant la creació tèxtil contemporània amb objectes que han tingut una vida i que, gràcies a la restauració, recuperen el seu valor i presència.
Aquesta interacció entre art tèxtil, interiorisme i restauració construeix un relat comú al voltant del valor del material, del temps i de l’ofici, posant de manifest la vigència de l’artesania en el context cultural i creatiu actual.
L’exposició es complementa amb diverses activitats paral·leles que aprofundiran en la relació entre artesania tèxtil i interiorisme, convidant professionals i públic a reflexionar sobre el paper del tèxtil en el disseny d’espais contemporanis.
