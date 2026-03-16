La treballadora social d'Igualada Fina Prats rep el Premi a l’Excel·lència en la Trajectòria Professional
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha reconegut la tasca de la igualadina després de gairebé quaranta anys de servei públic a la ciutat
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha distingit la igualadina Fina Prats Ribas amb el Premi a l’Excel·lència en la Trajectòria Professional. Aquest guardó, que neix per substituir les tradicionals Medalles d’Or, busca posar en relleu trajectòries plurals, diverses i amb un fort arrelament territorial. L'acte de lliurament tindrà lloc el dia 20 de març, en el marc de la Festa del Treball Social.
Fina Prats compta amb una carrera de prop de quatre dècades de servei a l’Ajuntament d’Igualada. Durant aquest temps, "ha estat una figura clau" en el desplegament de polítiques d’atenció a la gent gran, processos d’acollida, gestió de la dependència i lluita contra la pobresa energètica, segons han explicat fonts municipals. Actualment, a més de coordinar equips d’infància i adults, és membre actiu del primer Espai de Reflexió Ètica en Serveis Socials (ERESS) d’Igualada, on la seva experiència aporta una mirada crítica i humana imprescindible.
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, l'ha felicitat per la distinció i ha assegurat que "aquest premi és un orgull per a tota la ciutat" i “un reconeixement a tota una trajectòria dedicada a millorar la vida dels igualadins i igualadines. Un exemple perfecte de vocació pública, rigor i, sobretot, empatia amb els col·lectius més vulnerables”, ha afegit.
Castells ha volgut fer extensiu aquest guardó a la resta de professionals ja que “no és només un èxit individual, sinó que és la prova del gran capital humà que tenim al departament d’Acció Social de l’Ajuntament”.
