30a Cursa Popular de Vilanova del Camí amb gran èxit de participació
Prop de 600 participants van omplir el Parc Fluvial en una matinal esportiva assolellada amb proves per a totes les edats
Ruben Costa
La Cursa Popular de Vilanova del Camí va celebrar diumenge la seva 30a edició amb una participació massiva que va superar els 590 inscrits, combinant corredors, caminaires i nens en un ambient familiar i festiu.
Més de 200 persones van optar per la caminada no competitiva de gairebé 6 km, guiada un any més pels membres de la Colla Excursionista, que va recórrer part del trajecte de la cursa principal, amb inici al Parc Fluvial i pas per Ca l’Aromir i Can Bernades. Els 360 corredors de la prova atlètica van sortir de manera simultània a les 10:30 h des del Parc Fluvial, mentre que la cursa infantil, amb una quarantena de participants, començava a les 12 h. Aquest any, les curses de 4,5 i 10 km van haver d’adaptar el recorregut per evitar zones enfangades després de les pluges recents.
Els guanyadors de la prova curta van ser Fran Torvisco Ereñas (15:34), Albert Torres Carles (16:27) i Genís Carrillo Garcia (16:33) en categoria masculina, i Sara Vidal Muray (19:03), Elena Barlabé Bernadó (19:20) i Mar Garbín Benítez (19:38) en femenina. En la cursa de 10 km, Jordi García Ruíz va completar el recorregut amb 36:13, seguit de Javi Paniello Rodríguez (36:23) i Sergi Ariaca Campeny (37:06). La primera classificada femenina va ser Júlia Herrero de Frutos amb 43:33, seguida de Madison Hendy (46:26) i Ericka Fabiola Ávalos Ortega (48:08).
L’arribada de tots els participants va comptar amb avituallament i una samarreta commemorativa dels 30 anys de la cursa. L’entrega de premis va comptar amb la presència de l’alcaldessa Noemí Trucharte, el regidor d’Esports David López i el gerent del complex La Vila, Adrián Cañizares. L’esdeveniment, organitzat per Esports Vilanova amb suport de la Diputació de Barcelona, Jocnet, la Colla Excursionista i altres patrocinadors locals, va destacar pel gran treball dels voluntaris i la implicació dels participants, malgrat les condicions meteorològiques de dissabte.
