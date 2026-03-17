L’AFA de l’Emili Vallès demana que no es demori el retorn a l’escola

Les famílies assenyalen l’impacte del trasllat a La Teneria en el dia a dia d’alumnes i docents

Una de les aules adaptades a La Teneria per acollir l’alumnat de l’escola Emili Vallès / Escola Emili Vallès

Miti Vendrell

Igualada

Una setmana després del tancament sobtat de l’escola Emili Vallès d'Igualada per deficiències estructurals, la comunitat educativa comença a adaptar-se a un final de curs marcat per la provisionalitat. Els alumnes van reprendre l’activitat aquest dijous a l’edifici de La Teneria, després de dos dies sense classes —dimarts i dimecres— arran de l’anunci d’urgència fet dilluns al vespre.

Des de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), la seva presidenta, María Salazar, fa una primera valoració amb matisos. D’una banda, reconeix la rapidesa en la resposta institucional: “Crec que hi ha hagut bastant rapidesa a l'hora de trobar un edifici adaptat per a traslladar a tota l'escola”.

Amb tot, adverteix que l’impacte es començarà a notar especialment en el dia a dia: “L’impacte real el notaran sobretot educadors i alumnes en la gestió del dia a dia”, apunta, en un context de reorganització constant d’espais, rutines i dinàmiques escolars.

El principal problema: el pati

El nou emplaçament permet garantir l’activitat lectiva, però no està exempt de dificultats. “Com a edifici està adaptat per a dur a terme les classes, l'inconvenient principal és que és un edifici sense pati”, explica Salazar.

Aquesta mancança obliga el centre a utilitzar espais exteriors de la ciutat per a les estones d’esbarjo, amb una logística més complexa: “Ara han d’adaptar-se educadors i alumnes al fet que les sortides del pati siguin a altres espais de la ciutat”, afegeix.

El canvi és especialment sensible en les etapes d’infantil i primària, on el temps de pati forma part essencial del ritme educatiu i del benestar dels infants.

Pressió per escurçar els terminis

El trasllat es va decidir després que els informes tècnics detectessin un deteriorament general del forjat de l’edifici original, una situació que comprometia la seva estabilitat i que va portar a suspendre preventivament l’activitat. L’Ajuntament preveu una inversió d’uns 300.000 euros i situa el retorn al centre cap a la tardor.

Preguntada per les demandes actuals de les famílies, la presidenta de l’AFA és clara: “Principalment que no es demori la tornada a l’escola”.

Mentrestant, la comunitat educativa afronta setmanes d’adaptació en un entorn provisional que obliga a repensar el funcionament habitual. Un final de curs que, inevitablement, serà diferent.

