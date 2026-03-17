Centres educatius de Vilanova del Camí registren seguiment diferent en la vaga, amb perspectiva d’increment divendres
Alguns centres mantenen activitat normal mentre altres preparen accions reivindicatives amb més de la meitat del professorat adherit
Ruben Costa
La jornada de vaga d’aquest dimarts als centres educatius de Vilanova del Camí ha tingut un seguiment irregular, amb major afectació als instituts que a les escoles de primària. Els docents reclamen reducció de ràtios, millora de condicions laborals i més recursos per al sistema educatiu. A l’Institut Pla de les Moreres, el 61 % del professorat va participar en la vaga, mentre que l’alumnat va seguir activitats alternatives com jocs de taula, estones al pati o la Mini Fira de l’Ensenyament. La directora Jenny Godrid preveu una participació similar o superior divendres.
A l’Escola Joan Maragall, el seguiment va ser d’un 50 %, amb penjada de pancartes i previst reforç informatiu a les famílies divendres. En canvi, a l’Escola Marta Mata no hi va haver participació docent ni de personal dimarts, però sí es preveu que superi el 50 % divendres, mentre que la meitat de l’alumnat no va assistir. A l’Escola Pompeu Fabra, la participació del professorat dimarts va ser baixa, amb assistència estudiantil del 40-50 %. El centre va iniciar la jornada amb la lectura d’un manifest amb reivindicacions per a la estabilització de plantilles i reforç de l’atenció a la diversitat. De cara a divendres, es preveu un seguiment del 90-95 % del professorat, funcionant només amb serveis mínims.
Els responsables dels centres assenyalen que la participació desigual no reflecteix la falta de motius, sinó factors com l’impacte econòmic o la voluntat de mantenir activitats programades, mentre la mobilització segueix avançant al llarg de la setmana.
