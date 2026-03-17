Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Superàvit de ManresaCursa de la Dona de ManresaLux TourGosseta MarisolFotos Transéquia 2026Vaga ensenyament
instagramlinkedin

Junts reclama millores urgents a la línia d’autobús Igualada–Barcelona

El grup parlamentari vol augmentar la freqüència i vehicles de la línia i5, crear un servei nocturn i impulsar l’Eix Transversal Ferroviari per connectar millor l’Anoia amb la capital catalana

Montse Ortiz

Montse Ortiz / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

Junts ha sol·licitat al Govern mesures immediates per millorar la mobilitat entre Igualada i Barcelona. La diputada Montse Ortiz ha destacat la necessitat de reforçar la línia Exprés.cat i5, principal connexió de transport públic de l’Anoia amb l’àrea metropolitana, amb més vehicles i freqüències durant les hores punta per reduir la saturació crònica. La iniciativa inclou també la creació d’una línia nocturna directa entre Igualada i Barcelona, una demanda històrica que permetria viatjar entre les 21:00 i les 5:15 hores, moment en què actualment no hi ha connexió.

Altres mesures reclamen garantir la seguretat, el manteniment i la qualitat del servei, instal·lar panells amb temps de pas en temps real i publicar informes detallats sobre l’estat de la flota i el compliment contractual de la concessionària. Finalment, Junts impulsa solucions estructurals com l’actualització de la primera fase de l’Eix Transversal Ferroviari entre Lleida, Igualada i Martorell i la convocatòria de la Taula de Mobilitat del Penedès per planificar les concessions d’autobusos del 2028, reforçant així la connexió ferroviària i per carretera de l’Anoia amb Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Centres educatius de Vilanova del Camí registren seguiment diferent en la vaga, amb perspectiva d'increment divendres

Centres educatius de Vilanova del Camí registren seguiment diferent en la vaga, amb perspectiva d’increment divendres

30a Cursa Popular de Vilanova del Camí amb gran èxit de participació

30a Cursa Popular de Vilanova del Camí amb gran èxit de participació

El Club d'Esquí Solsona celebra la seva tradicional Cursa Social en una jornada festiva

El Club d’Esquí Solsona celebra la seva tradicional Cursa Social en una jornada festiva

Un incendi a prop de les vies obliga a interrompre l'R4 a Barcelona entre plaça Catalunya i Sants

Un incendi a prop de les vies obliga a interrompre l'R4 a Barcelona entre plaça Catalunya i Sants

Necrològiques del 18 de març del 2026

Necrològiques del 18 de març del 2026

L'ADF de Copons reforça la seva preparació per a la campanya d'incendis amb nova maquinària i exercicis pràctics

L’ADF de Copons reforça la seva preparació per a la campanya d’incendis amb nova maquinària i exercicis pràctics

Adrià Caso, de l'Avinent, finalitza en setè lloc els estatals sub-18 d'isputats a Antequera

Adrià Caso, de l'Avinent, finalitza en setè lloc els estatals sub-18 d'isputats a Antequera

A quina distància tenim realment l'hospital més pròxim?

A quina distància tenim realment l'hospital més pròxim?
