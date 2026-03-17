Junts reclama millores urgents a la línia d’autobús Igualada–Barcelona
El grup parlamentari vol augmentar la freqüència i vehicles de la línia i5, crear un servei nocturn i impulsar l’Eix Transversal Ferroviari per connectar millor l’Anoia amb la capital catalana
Ruben Costa
Junts ha sol·licitat al Govern mesures immediates per millorar la mobilitat entre Igualada i Barcelona. La diputada Montse Ortiz ha destacat la necessitat de reforçar la línia Exprés.cat i5, principal connexió de transport públic de l’Anoia amb l’àrea metropolitana, amb més vehicles i freqüències durant les hores punta per reduir la saturació crònica. La iniciativa inclou també la creació d’una línia nocturna directa entre Igualada i Barcelona, una demanda històrica que permetria viatjar entre les 21:00 i les 5:15 hores, moment en què actualment no hi ha connexió.
Altres mesures reclamen garantir la seguretat, el manteniment i la qualitat del servei, instal·lar panells amb temps de pas en temps real i publicar informes detallats sobre l’estat de la flota i el compliment contractual de la concessionària. Finalment, Junts impulsa solucions estructurals com l’actualització de la primera fase de l’Eix Transversal Ferroviari entre Lleida, Igualada i Martorell i la convocatòria de la Taula de Mobilitat del Penedès per planificar les concessions d’autobusos del 2028, reforçant així la connexió ferroviària i per carretera de l’Anoia amb Barcelona.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions