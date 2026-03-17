L’ADF de Copons reforça la seva preparació per a la campanya d’incendis amb nova maquinària i exercicis pràctics

Els voluntaris posen a prova els equips i protocols per afrontar la propera campanya d’incendis amb més eficàcia i seguretat

ADF de Copons

ADF de Copons / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

El passat 7 de març, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Copons va organitzar una jornada d’entrenament destinada a reforçar la preparació dels seus equips de voluntaris de cara a la campanya anual d’incendis. Durant la sessió es van provar els nous equips adquirits recentment, es van coordinar protocols d’actuació i es van realitzar exercicis pràctics per garantir una resposta ràpida davant emergències forestals.

Al llarg dels anys, l’ADF de Copons ha ampliat i modernitzat els seus recursos amb material especialitzat com cubes d’extinció, motxilles d’aigua, emissores de comunicació i maquinària per mantenir camins forestals. La compra d’aquest equipament ha estat possible gràcies a subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament, que sovint n’ha avançat els recursos. Aquesta col·laboració ha permès desplegar actuacions de vigilància, prevenció i millora d’infraestructures al municipi.

L’ADF, entitat sense ànim de lucre, integra voluntaris, propietaris forestals, l’Ajuntament i diverses associacions locals compromeses amb la protecció del medi natural. Des de la seva implantació a Catalunya l’any 1986, les ADF s’han consolidat com un element clau en la gestió i prevenció d’incendis forestals.

L’Ajuntament de Copons ha destacat la tasca desinteressada dels voluntaris, amb menció especial a Franc Pasqual, Toni Marimon i Sam Cortés, pel seu paper fonamental en la coordinació i sensibilització sobre la prevenció d’incendis. Aquest compromís comunitari és clau per assegurar la protecció dels boscos i aprofitar al màxim la nova maquinària incorporada al servei del municipi.

Centres educatius de Vilanova del Camí registren seguiment diferent en la vaga, amb perspectiva d’increment divendres

30a Cursa Popular de Vilanova del Camí amb gran èxit de participació

El Club d’Esquí Solsona celebra la seva tradicional Cursa Social en una jornada festiva

Un incendi a prop de les vies obliga a interrompre l'R4 a Barcelona entre plaça Catalunya i Sants

Necrològiques del 18 de març del 2026

Adrià Caso, de l'Avinent, finalitza en setè lloc els estatals sub-18 d'isputats a Antequera

A quina distància tenim realment l'hospital més pròxim?

