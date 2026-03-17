L’ADF de Copons reforça la seva preparació per a la campanya d’incendis amb nova maquinària i exercicis pràctics
Els voluntaris posen a prova els equips i protocols per afrontar la propera campanya d’incendis amb més eficàcia i seguretat
Ruben Costa
El passat 7 de març, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) de Copons va organitzar una jornada d’entrenament destinada a reforçar la preparació dels seus equips de voluntaris de cara a la campanya anual d’incendis. Durant la sessió es van provar els nous equips adquirits recentment, es van coordinar protocols d’actuació i es van realitzar exercicis pràctics per garantir una resposta ràpida davant emergències forestals.
Al llarg dels anys, l’ADF de Copons ha ampliat i modernitzat els seus recursos amb material especialitzat com cubes d’extinció, motxilles d’aigua, emissores de comunicació i maquinària per mantenir camins forestals. La compra d’aquest equipament ha estat possible gràcies a subvencions de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, amb el suport de l’Ajuntament, que sovint n’ha avançat els recursos. Aquesta col·laboració ha permès desplegar actuacions de vigilància, prevenció i millora d’infraestructures al municipi.
L’ADF, entitat sense ànim de lucre, integra voluntaris, propietaris forestals, l’Ajuntament i diverses associacions locals compromeses amb la protecció del medi natural. Des de la seva implantació a Catalunya l’any 1986, les ADF s’han consolidat com un element clau en la gestió i prevenció d’incendis forestals.
L’Ajuntament de Copons ha destacat la tasca desinteressada dels voluntaris, amb menció especial a Franc Pasqual, Toni Marimon i Sam Cortés, pel seu paper fonamental en la coordinació i sensibilització sobre la prevenció d’incendis. Aquest compromís comunitari és clau per assegurar la protecció dels boscos i aprofitar al màxim la nova maquinària incorporada al servei del municipi.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor un jove de 23 anys de Llagostera en xocar contra un camió dels Bombers a Cassà de la Selva
- La Marisol, la gosseta abandonada dins un contenidor de rebuig, evoluciona bé i ja té peticions d'adopció
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Promotor del cementiri xinès a Monistrol de Calders: 'Hi ha una necessitat de la comunitat xinesa de tenir un cementiri que respecti les nostres tradicions