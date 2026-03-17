L’Ajuntament recupera i posa en valor el molí del Mig amb el suport de la Diputació de Barcelona

Recuperen un dels pocs molins catalans que combinava farina i oli, preservant la seva història i patrimoni

Molí del Mig / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L'Ajuntament de Copons ha completat la restauració i consolidació de l'antic molí del Mig amb l'ajuda de la Diputació de Barcelona, que ha finançat el projecte a través de dues subvencions enfocades a la museïtzació del patrimoni local. Documentat per primera vegada l'any 1618 com a molí Carlà, aquest edifici singlar combinava un molçi fariner amb un trull d'oli, una tipologia molt poc freqüent a Catalunya. El trull, que va rebre autorització el 1778, va estar estretament vinculat a la família Carbonell, destacada per la seva activitat oleícola a la zona, fet pel qual l'equipament es va conèixer popularment com el molí dels Carbonell.

Tot i els canvis de propietat i períodes d'abandonament al llarg del segle XX, l'edifici conserva elements arquitectònics de gran valor, com les moles, arcs de mig punt, finestres amb marc i restes de la maquinària original. També es manté en ús la bassa històrica, que continua regant els horts veïns. La intervenció recent ha permès aturar el deteriorament de l'espai i posar en relleu la importància del molí com a testimoni de la història agrària i oleícola del territori. Amb aquesta actuació, l’Ajuntament reafirma el seu compromís amb la conservació i difusió del patrimoni local.

El sènior del Manresa Rugby Club venç a domicili el segon equip del Químic ER (20-38)

