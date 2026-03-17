El PSC celebra la recuperació del tren transversal però acusa el govern de Castells de “15 anys de passivitat”
Jordi Cuadras veu en el projecte una “gran oportunitat” per a la ciutat i reclama un ajuntament alineat amb Generalitat i Estat per fer-lo realitat
Igualada torna a mirar cap al futur ferroviari després que la Generalitat hagi reactivat l’Eix Transversal Ferroviari (ETF), però l’anunci ha obert també el debat polític a la ciutat. El cap de l’oposició, Jordi Cuadras (Igualada Som-hi - PSC), ha celebrat la recuperació del projecte com “una gran notícia” per al municipi, tot i que ha carregat contra el govern de Marc Castells (Junts per Igualada) per la "manca d’impuls durant els darrers anys".
Cuadras ho ha afirmat aquest dimarts al matí en roda de premsa, on ha assegurat: “És un anunci que ens fa molt feliços i que ens omple d’il·lusió perquè sabem que, quan això sigui una realitat, Igualada serà imparable”. El dirigent socialista ha reivindicat el que anomena el “tren gran” com una infraestructura clau per connectar Lleida i Girona passant per la capital de l’Anoia i, sobretot, per millorar la connexió amb Barcelona.
Segons ha destacat, el projecte preveu una línia que enllaçaria Igualada amb Martorell i permetria arribar a Barcelona en 40 minuts, seguint un traçat paral·lel a l’A-2. “És una gran oportunitat per a la mobilitat dels igualadins i igualadines i per al desenvolupament econòmic de la ciutat”, ha remarcat.
Igualada, node central del nou corredor
Cuadras ha posat l’accent en el paper estratègic que tindria la ciutat dins el futur corredor ferroviari. “Igualada estarà al centre d’aquest sistema, en un punt d’encreuament de línies que ens donarà capitalitat, competitivitat i oportunitats per atraure talent i inversions”, ha assegurat.
El líder de l’oposició també ha valorat que la Generalitat hagi fixat com a prioritària la connexió entre Lleida i Barcelona, un tram que inclou el pas per Igualada. “És evident que per a nosaltres el tren ràpid amb Barcelona és una prioritat absoluta”, ha insistit.
Retret al govern municipal
Més enllà de la valoració positiva, el PSC ha aprofitat l’anunci per carregar contra el govern local. Cuadras ha acusat l’executiu de Castells de no haver defensat el projecte en els darrers anys: “Ha estat de braços creuats durant 15 anys mentre altres governs el deixaven en un calaix”.
En aquest sentit, ha criticat que no s’hagi convocat mai la taula unida pel tren gran aprovada pel ple municipal el 2012. “No hi ha hagut una aposta ferma ni una defensa activa d’aquest projecte per part del govern d’Igualada”, ha afirmat.
En aquesta línia, Cuadras ha ampliat la crítica més enllà de l’àmbit local i ha reivindicat el paper dels governs socialistes en l’impuls del projecte. “Amb els presidents Pasqual Maragall i José Montilla es van fer passos endavant reals”, ha afirmat. En canvi, ha retret que el projecte hagi estat “15 anys tancat en un calaix”, en referència als governs de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Junts.
El dirigent socialista ha situat també el debat en clau de futur polític, reclamant una major alineació institucional: “Tenim un govern d’Espanya compromès i un govern de la Generalitat compromès. Ens falta un govern a Igualada que també ho estigui”.
Un primer pas “decisiu”
Cuadras ha remarcat que l’encàrrec dels estudis informatius —amb una dotació de més de 5 milions d’euros— suposa un pas clau perquè el projecte avanci. “Per primera vegada hi ha un encàrrec real, amb pressupost i calendari. Això vol dir que el projecte va de veritat”, ha assegurat.
Aquests estudis hauran d’analitzar el traçat, l’impacte ambiental i els costos de la infraestructura, i són previs a la redacció dels projectes constructius.
Tot i això, el cap de l’oposició ha reconegut que es tracta d’una iniciativa a llarg termini. “No és un projecte d’avui per demà, però si no es comença, no arriba mai”, ha apuntat, recordant que l’arribada del tren a Igualada al segle XIX va trigar més de quatre dècades.
Infraestructura necessària per al país
Finalment, Cuadras ha situat el projecte en el context general de la xarxa ferroviària catalana, advertint de la saturació ferroviària actual. “Les línies, especialment al voltant de l’àrea metropolitana, estan congestionades i ho estaran encara més amb el corredor mediterrani”, ha explicat.
En aquest escenari, ha defensat que l’Eix Transversal Ferroviari és “una necessitat per descongestionar la xarxa i donar sortida tant a passatgers com a mercaderies”.
El PSC ha reiterat que continuarà pressionant perquè el projecte avanci i ha reivindicat la seva trajectòria en la defensa d’aquesta infraestructura: “Mai hem deixat de reclamar aquest tren. Sempre hem fet sentir la veu d’Igualada”.
