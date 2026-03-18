Arriba la cinquena edició del Rutatast, una jornada per descobrir el territori i producte local

El pla de Rubió acollirà el 19 d’abril la caminada gastronòmica Rutatast
Les inscripcions per la cinquena edició del Rutatast ja són obertes. Un any més, el pròxim 19 d’abril el Parc Agrari de la Conca d’Òdena (PACO) celebrarà la caminada gastronòmica que combina esport, natura i tastets de productes locals. La finalitat de l’activitat és valorar els paisatges, la gastronomia i el patrimoni agroalimentari de la comarca.
La ruta és circular i consisteix a recórrer uns 12,5 km pels entorns naturals de Rubió, Jorba i Òdena. En total disposarà de sis parades gastronòmiques on els participants podran descobrir i degustar els productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena.
Entre els productors participants d’aquesta edició hi ha Horta Sempreviva, Celler Mestís, Ecomercadet, Mas d'Ardesa, Casa Nostra, Cerveseria la Naris, Mel Riba, Aliment Humà, La Dotzena i la Solana de Collbàs,
Inici del Rutatast
La primera edició del Rutatast va tenir lloc el 2022 com una experiència per connectar territori i gastronomia a través de la descoberta del Parc Agrari de la Conca d’Òdena. A diferència d’enguany, aquesta ruta va consistir en 14 quilòmetres des de Copons fins a la Mallola (Santa Margarida de Montbui). Després de cinc edicions, es consolida com a un referent en la promoció de la gastronomia comarcal.
La sortida es farà de manera esglaonada entre les 8 h i les 9.30 h del matí, amb punt d’inici i final al Pla de Rubió. Cada participant podrà triar l’horari que més li convingui en formalitzar la seva inscripció.
Les inscripcions ja estan obertes a un preu de 22€ per persona, que inclou la caminada i tots els tastets. Es poden formalitzar fins al 12 d’abril o fins a esgotar les places al web.