Les assistències sanitàries i la seguretat van centrar el 2025 el gruix de les trucades al 112 des de l'Anoia
Els avisos des d'aquesta comarca van ser els que més van créixer al llarg de l'any passat a la vegueria del Penedès
El 112 va atendre l’any passat 29.842 trucades operatives per emergències a la comarca de l’Anoia, un 13% més que el 2024 (26.533). Un 32% de les comunicacions es van originar a Igualada (9.674 trucades), a molta distància Piera (3.395; 11%), Vilanova del Camí (2.014; 7%), Òdena (1.803; 6%) i Santa Margarida de Montbui (1.583; 5%).
Pel que fa a les tipologies de les emergències, les peticions d’assistència sanitària va originar la majoria dels avisos (9.510; 32% del total); a continuació, les incidències de seguretat (8.624; 29%) i les de trànsit (6.002; 20%).
Són dades de les poblacions de l'Anoia que pertanyen a la vegueria del Penedès. Per tant, sense tenir en compte els municipis que pertanyen a la vegueria de la Catalunya Central, i que són: Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, els Prats de Rei, Pujalt, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Veciana.
Aquestes dades han estat presentades aquest dimarts a Vilafranca pel delegat del Govern al Penedès, Lluís Valls, i la directora general del CAT112, Irene Fornós. El telèfon d’emergències 112 va gestionar l’any 2025 un total de 162.772 trucades operatives a la vegueria del Penedès, un 5% més que l’any anterior, en un balanç marcat especialment pels episodis d’inundacions de l’estiu.
Per tipologies, la majoria de trucades al Penedès van ser per demanar assistència sanitària, amb 51.642 comunicacions, el 32% del total. Tot seguit hi ha els incidents de seguretat, amb 51.318 trucades, el 31%, i els de trànsit, amb 29.089 avisos, el 18%. També destaquen els incendis, amb 8.650 trucades, i els incidents relacionats amb civisme, amb 7.893.
El dia amb més activitat va ser el 12 de juliol, quan el 112 va gestionar 1.749 trucades operatives a la vegueria. D’aquestes, 905 van estar directament relacionades amb l’episodi de pluges intenses que va provocar inundacions en diversos punts del territori, entre els quals l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. La meteorologia va ser aquell dia la principal causa dels avisos.
Un altre dels episodis rellevants del 2025 va ser l’incendi en una nau industrial de Vilanova i la Geltrú el 10 de maig, que va generar un núvol tòxic i va obligar a confinar població. Durant aquella jornada, el telèfon 112 va gestionar 685 trucades operatives i, a més, va rebre 954 trucades més de persones que demanaven informació sobre la situació. Cal tenir en compte que el 112 és el telèfon exclusiu per a emergències i que les consultes s’han d’adreçar al 012.
També la revetlla de Sant Joan va tornar a ser un dels moments amb més activitat. Entre els dies 23 i 24 de juny es van registrar 1.669 trucades operatives, de les quals 660 vinculades directament a la celebració, principalment per qüestions de seguretat i per incendis.