Un mosso fora de servei reté l'autor d'una estrebada a Igualada
El delinqüent va acabar sent detingut per la Policia Local d'Igualada
La Policia Local d'Igualada va detenir el dissabte passat al vespre un home que havia comès una estrebada al centre d'Igualada.
Quan van ser informats dels fets, en arribar al lloc es van trobar que el presumpte autor del robatori estava retingut per un agent dels Mossos que es trobava fora de servei, i que va ser testimoni dels fets. L'autor és un home de 33 anys que va quedar detingut per part de la Policia Local per un delicte de furt. El cos policial també va poder recuperar la bossa de mà objecte de la sostracció.
