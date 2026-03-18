Orgull Anoia exigeix més protecció per als menors trans després de la condemna per agressió sexual a Igualada
L’entitat assenyala la desprotecció dels infants i la responsabilitat social davant la violència
L’entitat Orgull Anoia ha valorat positivament la condemna a 6 anys de presó per un delicte d'agressió sexual a un home que va violar un menor a Igualada que estava en transició de gènere, una sentència que es coneixia aquesta setmana i que publicava Regió7.
En un comunicat, l’associació ha valorat positivament que la justícia hagi actuat, però ha volgut subratllar especialment la necessitat d’abordar les causes estructurals que situen determinats col·lectius en una posició de major vulnerabilitat. Des de l’entitat, que vetlla per la visibilització i el suport de la diversitat sexual i de gènere a la comarca de l’Anoia, remarquen que els menors continuen sent un dels principals grups afectats per la violència sexual, en part per la dificultat que tenen perquè la seva veu sigui escoltada i validada.
En aquest sentit, insisteixen en la importància de reforçar els mecanismes de detecció precoç i prevenció, així com d’incorporar una educació afectivosexual que permeti als infants identificar situacions d’abús i comunicar-les amb garanties.
El comunicat d’Orgull Anoia posa un èmfasi especial en la situació dels menors transgènere, als quals consideren exposats a una doble vulnerabilitat. Segons apunten, aquests joves no només poden patir violències sexuals, sinó també altres formes de discriminació quotidiana, com l’assetjament escolar, agressions físiques o afectacions emocionals derivades del rebuig social. Aquesta realitat, assenyalen, exigeix una resposta específica per part de les institucions, les famílies i el conjunt de la societat.
Orgull Anoia també adverteix d’un context social que consideren cada cop més hostil cap a les persones trans, especialment menors i dones. L’entitat denuncia que determinats discursos públics contribueixen a legitimar actituds discriminatòries i, en conseqüència, poden afavorir situacions de violència. Per això, reclamen un compromís col·lectiu per revertir aquest clima i garantir entorns segurs i inclusius.
Finalment, l’associació fa una crida a situar la protecció dels menors com una prioritat social, amb especial atenció als col·lectius més exposats. Tot i reconèixer la funció del sistema judicial, insisteixen que la resposta a aquests casos ha d’anar més enllà de l’àmbit penal i incloure mesures educatives, socials i polítiques que permetin prevenir futures situacions de violència.
