Gastronomia
Vadefoodies celebrarà 10 anys amb un nou fòrum professional sobre la cuina de les vísceres
El festival mantindrà el 6 de juny l’esmorzar de forquilla i el concurs de capipota i incorporarà una jornada per a professionals el dia 8
Vadefoodies celebrarà aquest any el seu desè aniversari amb una edició que incorpora com a principal novetat el primer Fòrum de la Cuina de les Vísceres de Catalunya, que es farà el dilluns 8 de juny a Igualada. El festival mantindrà la seva jornada central el dissabte 6 de juny amb les activitats habituals, però incorpora aquest nou format per generar debat sobre el paper de les vísceres en la cuina catalana actual. Així ho han anunciat aquest dimecres els impulsors de l’associació, Joan Fontanella Roig i Cinto Llanas Queralt, durant la presentació dels actes.
Un fòrum amb noms destacats
El certamen inclou enguany un nom fòrum, que estarà adreçat a professionals del sector i vol esdevenir un punt de trobada per reflexionar sobre el valor gastronòmic, cultural i sostenible dels menuts. La jornada reunirà cuiners, periodistes, nutricionistes i antropòlegs, amb noms destacats com Jordi Vilà, Ada Parellada o Marc Casanovas.
El programa combinarà conferències, taules rodones i formats més dinàmics, amb propostes com “Sense pèls a la llengua: desmuntant mites sobre les vísceres” o debats sobre si aquests productes són tradició, provocació o futur dins la cuina catalana. També s’hi inclouran formats singulars, com una “baralla” entre cuiners o espais per reflexionar sobre com fer atractives les vísceres a les noves generacions. “És un menjar que té a veure amb la recuperació alimentària i el malbaratament”, ha defensat Joan Fontanella, que ha situat el fòrum com un espai per debatre “en quin moment es troba la cuina catalana”.
L’esmorzar de forquilla i el capipota, protagonistes
Tot i la nova proposta, el dissabte 6 de juny, Vadefoodies mantindrà el seu caràcter de festa gastronòmica i lúdica amb activitats obertes al públic. Entre els principals atractius hi haurà l’esmorzar de forquilla i el II Concurs de Capipota de Catalunya, sota el nom “Amb molt de morro”.
Aquest darrer, que es va estrenar l’any passat, tindrà dues categories: premi al millor capipota tradicional i premi al millor capipota innovador. L’organització preveu repetir una participació similar a la de l’edició anterior, amb una vintena de restaurants. En aquest sentit, Fontanella ha destacat que: “El capipota és un plat que està tant en restaurants de tota la vida com en establiments gastronòmics”.
El festival també tornarà a sumar-se a l’Estival de Jazz, organitzat a la ciutat, i amb qui ja van ajuntar-se a l'inici del projecte, però durant uns anys no van coincidir. També impulsarà la participació dels restaurants del territori amb propostes vinculades a la cuina d’interior durant els dies previs.
De captar tendències a reivindicar la cuina pròpia
Durant la presentació d’aquest dimecres, el cuiner i membre de l’Associació Vadefoodies, Joan Fontanella, ha explicat que el projecte va néixer fa dotze anys - comptant els dos de la pandèmia en què no es va poder celebrar - amb la voluntat de captar tendències gastronòmiques i apropar-les a la ciutat i la comarca: “La idea inicial era captar les tendències gastronòmiques i portar-les per explicar-les als igualadins i anoiencs”.
Amb el pas del temps, però, el festival ha anat redefinint el seu enfocament. “Fa tres anys ens vam adonar que teníem la tendència de casa nostra, de la cuina tradicional”, explica Fontanella. En aquest sentit, resumeix el gir del projecte amb una idea clara: “L’important és a l’interior”.
Un esdeveniment consolidat
Els impulsors de Vadefoodies han deixat clar que sense el suport de l'Ajuntament d'Igualada, no seria possible celebrar el certamen. En aquest sentit, el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcè, qui també ha assistit a la presentació, ha destacat que Vadefoodies “s’ha consolidat com un esdeveniment de ciutat” després de deu anys.
Marcè també ha remarcat l’evolució cap a una aposta per “la cuina tradicional, de quilòmetre zero i de l’aprofitament” i ha vinculat la línia amb la identitat d’Igualada i el seu passat industrial, especialment amb el barri del Rec i la tradició adobera.
Les inscripcions per participar tant en el concurs com en el fòrum ja estan obertes a través del web vadefoodies.cat.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament
- Els Mossos detenen un grup de menors que va robar i amenaçar un nen a Sant Joan de Vilatorrada
- En el primer tren de Barcelona a Tarragona que passa pel tram de l'accident de Gelida: 'No tenia ni idea de les obres