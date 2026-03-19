Castellolí garanteix la continuïtat de pàrquing públic adquirint el terreny davant de La Brillante

L’adquisició del terreny per part del municipi permet mantenir la funció actual de zona d’aparcament i obre les portes a futures iniciatives d’habitatge públic

Signatura nou habitatge / Ajuntament de Castellolí

L’Ajuntament de Castellolí ha formalitzat la compra de la parcel·la situada davant del bar La Brillante, en ple cor del poble, garantint la continuïtat de la seva funció com aparcament gratuït. L’adquisició ha tingut un preu de 143 mil euros i no només permetrà als veïns i veïnes continuar tenint la zona de pàrquing, sinó que també obre les portes a futures iniciatives d’habitatge públic.

L’alcalde del municipi, Joan Serra, ha comentat com aquesta compra ha sigut una bona oportunitat per poder tenir un terreny amb propietat municipal que manté la seva funció actual de zona d’aparcament, especialment després de la reordenació de l’Avinguda Unió i la limitació de cotxes al centre del poble. A més, és una bona oportunitat per explorar alternatives d’habitatge i fer front a la necessitat creixent per a molt joves i persones grans del poble.

Serra ha declarat que no ha estat una tramitació fàcil i ha requerit més de dos anys i mig per completar processos administratius i documentació necessària: “Ha estat un camí difícil, especialment per la complexitat derivada de la Sareb i de la documentació prèvia, però finalment hem pogut signar l’acta de compra. És un motiu d’alegria i de satisfacció per a tot l’equip de govern.”

Finalment, l’ajuntament posa èmfasi en el fet que aquesta operació és un pas estratègic per millorar la mobilitat urbana, mantenir serveis essencials per als veïns i preparar el poble per a futurs projectes socials i d’habitatge assequible.

