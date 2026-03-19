La Fira de l’Ensenyament creix i passa a mans de Fira d’Igualada
L’Escorxador acollirà la cita els dies 27 i 28 de març, amb més expositors i un canvi de rumb en l’organització
Igualada tornarà a posar el futur sobre la taula els dies 27 i 28 de març. I no és una manera de parlar. L’Escorxador es convertirà, un any més, en aquell punt de trobada on milers de dubtes adolescents prenen forma, entre estands, fulletons i converses que poden acabar marcant trajectòries vitals. Però aquesta vegada, la Fira de l’Ensenyament arriba amb més dimensions... i amb un canvi de timó.
Fins ara, la fira havia estat una iniciativa impulsada i gestionada directament per l’Ajuntament d’Igualada. Enguany, però, passa a mans de Fira d’Igualada, que n’assumeix l’organització amb el suport municipal. Un relleu que no és menor i que apunta a una voluntat clara: "fer créixer i repensar l’esdeveniment".
El regidor d’Ensenyament, Josep Maria Carpi, posa el focus en el que continua sent l’essència de la cita: orientar. “No és només una fira d’estands, és una eina perquè els joves puguin tenir una transició al màxim d’inclusiva possible i orientar-los bé cap al seu futur”, destaca.
I és que les xifres avalen aquest creixement. L’edició d’enguany comptarà amb 40 expositors, entre els quals 16 universitats —quatre més que l’any passat— i una vintena de centres de formació diversa, des de cicles formatius fins a idiomes o preparació d’oposicions. A més, ja hi ha confirmada la visita de més de 1.000 alumnes d’instituts d’Igualada i de tota la comarca.
Però més enllà de les xifres, Carpi insisteix en el valor del contingut. Especialment, en un Punt d’Orientació reforçat: “És un espai que ens sembla imprescindible. L’orientació és clau i enguany l’hem fet més gran i més integral”. Aquest espai incorporarà, entre altres serveis, professionals municipals, la Fundació UEA i el Consell Comarcal, i inclourà també una dimensió cada vegada més present: l’acompanyament emocional. “És un tema delicat, però importantíssim que ja treballem als instituts i que també serà present a la fira”, remarca.
El recorregut de la visita també canvia. Els estudiants entraran per la Sala de la Festa, on un vídeo inicial els situarà abans d’endinsar-se en l’oferta formativa. Una manera d’ordenar el volum d’informació que sovint acompanya aquestes decisions.
Una fira que vol mirar més enllà dels estudis
La gran novetat, però, no és només dins del recinte, sinó en qui en porta les regnes. El relleu cap a Fira d’Igualada obre una nova etapa que el seu president, Ivan Sánchez, assumeix com un repte ambiciós. “És clau que una iniciativa com aquesta, que ajuda a determinar el futur professional dels joves, pugui arribar al màxim de gent possible”, defensa.
Sánchez situa la fira dins l’estratègia de l’entitat: dinamitzar el teixit econòmic i empresarial a través de fires. Però també va deixar clar que aquí hi ha alguna cosa més que activitat econòmica. “Molts hem hagut de marxar fora per estudiar i després hem tornat. El que volem és que els joves coneguin totes les opcions que tenen aquí per poder decidir amb la màxima informació possible”, explica.
De moment, Fira d’Igualada tot just comença a dibuixar el futur de l’esdeveniment. “Haurem de determinar quina és la fira que la ciutat necessita”, admet Sánchez, que ja apunta algunes línies de treball, com la incorporació de sectors professionals i oficis —enguany, amb la presència del gremi de fusters— per reivindicar itineraris sovint invisibilitzats.
La fira, doncs, es manté com aquell espai on es decideixen camins, però ara amb la voluntat d’evolucionar. Potser amb més mirada de país, potser amb més connexió amb el món laboral, i fins i tot amb un punt més festiu per fer-la més atractiva. Durant dos dies, Igualada tornarà a ser aquell lloc on molts comencen a decidir qui volen ser.
