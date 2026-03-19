Bioètica
Morir també té cultura i planteja nous dilemes al final de la vida
La V Jornada de Bioètica de l’Anoia reuneix més de 120 professionals i reflexiona sobre com les creences, els valors i les tradicions influeixen en l’acompanyament dels pacients en el tram final
Quan una persona s’apropa al final de la vida, sovint tornen a primer pla preguntes essencials: què vol dir cuidar?, qui ha de prendre les decisions?, o quin paper hi tenen la família, les creences i la cultura. En una societat cada vegada més diversa, aquestes qüestions emergeixen amb força en hospitals i domicilis, on professionals i famílies afronten situacions complexes que van molt més enllà de la medicina.
Aquestes són algunes de les reflexions que es van compartir en la V Jornada de Bioètica de l’Anoia, celebrada al Centre Cívic Nord d’Igualada i organitzada pel Consorci Sanitari de l’Anoia i el Comitè d’Ètica Assistencial de l’Anoia. La trobada va reunir més de 120 assistents i va abordar els dilemes que apareixen entre la vida i la mort en l’atenció sanitària contemporània.
Un dels eixos centrals de la jornada va ser la diversitat cultural en l’atenció al final de la vida, una realitat cada vegada més present arran dels canvis demogràfics que ha experimentat Catalunya en els darrers anys. Diferents maneres d’entendre la malaltia, el dolor o la mort conviuen avui dins del sistema sanitari i sovint plantegen preguntes ètiques complexes als professionals.
Per aprofundir en aquesta realitat, la jornada va incloure una taula titulada "Vida i mort: creences i valors en diàleg en un context de pluralitat cultural", amb la participació de la doctora en antropologia social Ariadna Solé Arraràs i diverses veus comunitàries que van compartir com es viu el final de la vida des de contextos culturals diferents.
Durant el debat es va posar de manifest que, quan una persona s’acosta al final de la vida, sovint reconnecta amb allò que dona sentit a la seva existència: els valors, les tradicions familiars o les creences espirituals. Per això, els professionals van reivindicar una mirada més àmplia sobre el concepte de cura.
En paraules de la infermera Clara Lago, cuidar en aquest moment vital implica entendre que “no és només atendre les necessitats físiques, sinó també les dimensions emocionals, culturals i espirituals de les persones”.
Decisions complexes
Els professionals sanitaris es troben cada vegada més sovint amb situacions on les creences culturals o religioses influeixen en la manera d’afrontar la malaltia o la mort. En el model sanitari occidental es promou que el pacient conegui el seu diagnòstic i participi en les decisions sobre el tractament, però en altres cultures és la família qui assumeix un paper més protector.
Això pot generar dilemes sobre quanta informació compartir o com gestionar determinades decisions mèdiques. En aquests casos, el repte dels equips sanitaris és trobar l’equilibri entre el respecte a les creences i la defensa dels drets i el benestar de la persona malalta.
La jornada també va abordar altres qüestions com el dol en situacions complexes o l’impacte emocional que pot tenir en els professionals l’acompanyament al final de la vida.
Més enllà de les ponències, la trobada va deixar també la certesa que, davant decisions difícils, la bioètica no ofereix respostes simples, però sí espais de reflexió i deliberació que ajuden a comprendre millor la complexitat humana que s’amaga darrere de cada cas.
