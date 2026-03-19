Sumar o competir, la disjuntiva de les forces de progrés amb Ara Igualada
Un moviment ciutadà que reclama una proposta ciutadana progressista que competeixi, unida, amb la llista de Castells
La irrupció d’Ara Igualada no només introdueix un nou actor al debat polític local, sinó que canvia el ritme del partit que es juga fins a les eleccions. El moviment, impulsat per una seixantena de ciutadans, entra en joc en un escenari on les peces ja estaven sobre la taula, però sense mirar-se als ulls.
El moviment apel·la a superar la gestió continuista del govern i en un segment de forces progressistes. Però el seu impacte immediat és, sobretot, estratègic: ha forçat els partits a posicionar-se i ha accelerat contactes en un escenari on la suma alternativa existeix, però més tard que mai.
El context és clar. Junts governa amb 10 regidors, a un de la majoria absoluta, mentre que l’oposició suma 11 —Igualada Som-hi - PSC (5), ERC (3) i Poble Actiu - CUP (3)— sense haver construït fins ara una alternativa. Ara Igualada entra just en aquest buit: no és només un moviment, però la política no acaba de marcar gol.
Mans esteses
Les primeres reaccions confirmen que el moviment ha tocat una tecla sensible. Tots validen la necessitat de moure fitxa, però amb matisos.
Poble Actiu (CUP) combina obertura i advertència: «Som a la cruïlla, però volem convèncer la ciutadania des del debat en clau programàtica i de procés». En canvi, els Comuns —sense representació actual al consistori— aposten per la confluència i parlen d’una «alternativa real de govern» amb una candidatura àmplia. ERC, per la seva banda, també s’ha mostrat disposada a explorar converses. Els republicans els pesa el retrocés en les darreres eleccions municipals quan confiaven a créixer.
El cas d’Igualada Som-hi (PSC) és diferent. Tot i que va ser la força amb més regidors a l’Ajuntament, Jordi Cuadras, evita entrar en la lògica de construir una nova candidatura progressista. Defensa que el plantejament ja és possible amb l’actual composició del consistori. Possiblement, només aritmèticament, perquè a l’hora de fer ciutat hi hauria de compartir lideratge amb ERC, amb qui hauria de competir també.
ERC continua sent clau. La davallada del 2023 i la renúncia d’Alba Vergés, l’alcaldessa accidental, han obert un nou escenari amb Enric Conill al capdavant (havia estat candidat fa dos mandats).
El nus polític
Més enllà del diagnòstic compartit —habitatge, model de ciutat, mobilitat, POUM—, el debat real és un altre: la pilota és a la teulada de l’oposició sobre com es construeix la unitat i qui la lidera.
La proposta apel·la a superar sigles, però implica decisions sensibles: marca, lideratges i control del projecte. És aquí on es concentren les resistències. És clar, encara que la formació cregui que ambdues sumen, la confiança encara és una assignatura pendent.
Amb contactes i reunions ja en marxa, el moviment entra en fase decisiva. El repte és transformar una crida compartida en un projecte. El debat ja ha canviat. Ara Igualada ha avançat el calendari i ha introduït una pregunta que marcarà els propers mesos: pot l’oposició deixar de competir per començar a sumar? De moment, no hi ha resposta clara. Però és un canvi de fons: la unitat ja no és una idea teòrica, sinó una opció en joc.
A pocs mesos d’un any preelectoral, els pròxims mesos seran determinants per veure si el moviment es tradueix en una candidatura. El partit ja es comença a jugar.
- El nom de nena que triomfa a Catalunya i que un estudi etiqueta com el més bonic del món
- Més de 60 euros per deixar el carregador del mòbil connectat: les despeses invisibles que buiden la butxaca dels espanyols
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Els jubilats amb dos fills o més poden reclamar endarreriments pel complement de maternitat
- Ampli dispositiu dels Mossos a Igualada en un operatiu a la plaça del Rei
- Rosalía demana perdó per les seves paraules sobre Picasso: 'No sabia que hi havia casos reals de maltractament