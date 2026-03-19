RETRAT
«Tot és química: la llibreta, el mòbil, el cafè...»
Des del campus Universitari Igualada-UdL impulsa projectes d’innovació per al sector de la pell
Xavier Ribera
Anna Bacardit recorda perfectament el moment en què va decidir cap on volia fer transcórrer la seva vida professional. Feia COU quan la seva classe va visitar la fàbrica de SEAT. Veure aquell món industrial la va fascinar, però ràpidament també va entendre que el seu lloc no estaria lligat a la cadena de producció. «Vaig pensar: estudiaré enginyeria», recorda. Dit i fet, aquella decisió, gairebé espontània, acabaria marcant una trajectòria dedicada a portar la química del laboratori al terreny real de la indústria.
Enginyera química i professora universitària, dirigeix avui l’A3 Leather Innovation Center del Campus Universitari Igualada-UdL, un grup de recerca especialitzat en innovació aplicada al sector de la pell i en transferència tecnològica cap a les empreses. «Sempre he fet recerca molt aplicada al sector industrial», explica.
La seva trajectòria ha estat sempre estretament vinculada a la ciutat on va néixer, Igualada. Va estudiar aquí, en una època en què els grups eren petits i el contacte amb les empreses era directe. «Va ser una època francament molt maca», recorda. La tornada a la universitat va arribar gairebé de sobte. Després de cinc anys a BASF, li van proposar una plaça com a professora a l’antiga escola d’adoberia d’Igualada, la Teneria. No ho tenia del tot clar, però els companys de l’empresa li van recomanar que fes el pas. «Em van dir: no t’ho pensis». I així va tornar al punt d’origen. Primer a la docència i, gairebé de seguida, també a la recerca: «Com que no em sé estar gaire quieta, vaig començar a fer recerca». A partir d’aquí va començar una trajectòria acadèmica que ha combinat docència, recerca i gestió. «Intento equilibrar les tres potes d’un professor universitari», explica. Així i tot, admet que les classes continuen sent un espai especial: «És la part que em permet relaxar-me».
Durant uns anys també va assumir responsabilitats de direcció al centre, en una etapa que recorda com a «intensa». Va coincidir amb el procés de transformació que va portar a la creació del nou campus universitari d’Igualada i la integració a la Universitat de Lleida. «Va ser una etapa dura. Els canvis sempre són difícils», admet. Però també decisiva. Aquell pas va permetre ampliar estudis i consolidar el projecte universitari.
Avui la seva feina se centra sobretot en el grup de recerca que dirigeix. Un equip petit —cinc professors i set tècnics— que treballa amb empreses del sector de la pell per millorar processos tecnològics i substituir productes químics per alternatives més sostenibles. «Intentem treballar amb tota la cadena de valor del sector», explica.
El sector de la pell, tradicional a Igualada, continua sent el seu principal camp d’estudi. Però els projectes han anat obrint noves vies. Una de les més recents explora la possibilitat d’obtenir compostos d’alt valor a partir de residus agroindustrials, com la polpa d’oliva. La idea és transformar aquests subproductes en antioxidants naturals amb aplicacions en cosmètica, alimentació o fertilitzants. Tot va començar buscant alternatives vegetals per al procés d’adobatge. Els extractes utilitzats habitualment provenen de Sud-amèrica o Sud-àfrica. El grup va decidir explorar fonts més properes: «Volíem trobar matèries primeres de quilòmetre zero». Això els va portar a investigar subproductes forestals i alimentaris: pinyols de raïm, magrana, alvocat o restes d’oliva. Els resultats han obert noves possibilitats. Els polifenols extrets d’aquests residus tenen propietats antioxidants i antimicrobianes que poden servir per a altres sectors industrials. «És economia circular», resumeix. Aquest enfocament sintetitza bé la seva manera de treballar: detectar un problema industrial i convertir-lo en oportunitat científica.
En paral·lel, Bacardit també ha tingut una trajectòria destacada en l’àmbit associatiu i institucional. Va presidir durant gairebé una dècada l’Associació Química Espanyola del Cuir, un paper que li va permetre reforçar els vincles entre universitat i empresa. Fins i tot hi va haver un parèntesi polític. Una etapa breu, però que, segons explica, li va aportar habilitats noves. «Em va permetre guanyar capacitat de negociació, diplomàcia i maduració personal».
Quan ella va començar, el món de l’enginyeria era clarament masculí. A la seva promoció universitària eren tres dones entre vuitanta estudiants. A la indústria química, les dones gairebé no existien fora dels llocs administratius. Tot i això, diu que personalment mai va sentir que li tanquessin portes. «Sí que al principi a alguna empresa et miraven diferent, però després ja està». Ara la situació és diferent, tot i que encara hi ha camí per recórrer. Curiosament, al seu grup de recerca la majoria són dones.
Quan parla del futur del campus d’Igualada és optimista. Creu que la ciutat té potencial per consolidar-se com a pol universitari. I també veu futur en el seu camp. L’enginyeria química aplicada al sector de la pell ja és un referent. El repte ara és ampliar aquesta especialització cap a altres sectors industrials. «L’objectiu és expandir-nos», resumeix.
