Fàtima celebra 31 anys de vida comunitària amb una festa oberta a tot el barri
El Centre Cívic arriba a les tres dècades consolidat com a espai de trobada, amb més de 110 activitats anuals i un aniversari que posa en escena el talent dels seus veïns
El barri de Fàtima d'Igualada tornarà a demostrar aquest cap de setmana que és molt més que un lloc on viure. El Centre Cívic celebra el seu 31è aniversari amb una jornada festiva que vol reivindicar, sobretot, allò que l’ha fet créixer durant més de tres dècades: el sentiment de comunitat.
La celebració arrencarà dissabte, 21 de març, al matí amb una xocolatada popular i tallers infantils, però el moment central arribarà al migdia amb l’espectacle “De collita pròpia”, una mostra viva del batec del centre. A l’escenari hi desfilaran diferents grups de ball i entitats del barri, en una exhibició que recull tot allò que es cou al llarg de l’any entre parets —i fora— de l’equipament.
Més enllà del programa, però, el Centre Cívic de Fàtima arriba a l’aniversari com un espai plenament arrelat. “El més important és el sentiment de barri”, destaca la regidora de Barris, Patrícia Illa, que fa valdre un equipament “a disposició dels veïns i veïnes, però també pensat per fer comunitat”. En aquest sentit, remarca el paper d’un barri “hiperactiu”, amb una agenda constant d’activitats i una implicació destacada del teixit associatiu.
Durant l’any, el centre acull més de 110 propostes —des de gimnàstica per a gent gran fins a tallers de sevillanes o zumba— que converteixen l’espai en un punt de trobada intergeneracional. Una activitat sostinguda gràcies, en gran part, a la feina de les entitats i del voluntariat, que “dediquen hores de la seva vida als altres” i contribueixen a fer d’Igualada “una millor ciutat per viure”.
Un barri nascut per acollir
Des del barri, el missatge és clar: Fàtima continua sent una gran família. “Fàtima va ser la porta d’entrada a Igualada per a moltes persones”, recorden des de les entitats, en referència als orígens del barri i a l’arribada de noves famílies. Un esperit d’acollida que s’ha mantingut intacte amb el pas dels anys i que avui encara es tradueix en una voluntat clara: “rebrem tothom amb els braços oberts”.
Com cada any, la festa culminarà amb els parlaments institucionals, la bufada d’espelmes i un vermut popular, que posaran el punt final a una jornada que, més enllà de commemorar un aniversari, reafirma la força d’un barri que es construeix, dia a dia, des de la convivència.
