La Fundació UEA tindrà un estand propi a la Fira de l'Ensenyament d'Igualada amb la proposta "Troba el teu camí"
El proper 26 i 27 de març s'obren les portes a la Fira de l'Ensenyament d'Igualada i estarà present La Fundació UEA per oferir informació professional i acadèmica als joves
Ruben Costa
Des d’aquest espai, s’oferirà informació sobre estudis, sortides laborals i perfils professionals amb demanda, amb la voluntat d’ajudar els estudiants a trobar opcions que s’ajustin als seus interessos i capacitats. El lema “Troba el teu camí”, la iniciativa proporcionarà assessorament personalitzat durant tota la fira. Aquesta proposta s’emmarca dins del projecte Professions de Futur, que la Fundació UEA desenvolupa al llarg del curs als centres educatius de la comarca.
El programa busca connectar el món educatiu amb l’empresarial, donar visibilitat a les oportunitats laborals existents i incentivar la descoberta de vocacions entre l’alumnat. A través d’aquesta acció, es pretén oferir eines pràctiques perquè els joves puguin prendre decisions informades sobre el seu itinerari formatiu i professional, vinculant les seves habilitats amb les necessitats reals del territori. A més, la iniciativa s’alinea amb la campanya “Per un país que NO abandona” de la Fundació Bofill, centrada en la prevenció de l’abandonament escolar prematur. La participació a la fira reforça el compromís de la Fundació UEA amb l’acompanyament dels joves, incidint en la importància de continuar la formació i orientant-los en els possibles camins cap al món laboral. Aquesta tasca es complementa amb xerrades, tallers i visites a empreses que es duen a terme dins del projecte Professions de Futur.
