El Mercat Municipal de Sant Hilari de Vilanova del Camí obre les portes després de la seva renovació
La Diputació de Barcelona ha subvencionat el projecte amb una inversió de prop d’un milió d’euros
Redacció
Avui divendres 20 de març a les 20:30 h, Vilanova del camí inaugura el nou Mercat Municipal de Sant Hilari després de més d’un any i mig d’obres. La renovació ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona que ha subvencionat amb 900.000 euros. El suport de la corporació han fet possible la redacció del projecte, l’execució de les obres i el trasllat temporal de les parades.
L’acte començarà amb la descoberta de la placa inaugural marcant el nou inici del Mercat Municipal de Sant Hilari. Tot seguit, es procedirà a projectar un vídeo commemoratiu que repassa la trajectòria del mercat, inaugurat l’any 1984. En el vídeo comptarà amb testimonis de paradistes i usuaris, destacant els valors de proximitat, qualitat i espai de trobada que han caracteritzat sempre aquest equipament.
Un cop acabada la projecció, tindran lloc les intervencions institucionals, que disposaran de la presència dels regidors de Comerç i Promoció Econòmica, Roger Casajuana i Jordi Barón, així com del diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona, Josep Ramon Mut.
Així mateix, s’ha confirmat la participació de representants de les associacions comercials i empresarials locals i comarcals així com de nombrosos establiments locals.
L’acte finalitzarà amb un brindis inaugural i un recorregut pel mercat, on els assistents podran conèixer de primera mà les noves parades i instal·lacions.
Amb la nova organització del mercat, cinc de les onze parades ja estan adjudicades, i la intenció és continuar impulsant el comerç local i la vida comunitària al mercat.
