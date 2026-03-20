Vilanova del Camí dona suport a la gent gran amb un nou acord amb els Pensionistes

El conveni anual garanteix activitats socials i de lleure durant el 2026 amb finançament municipal i cessió d’espais

Conveni Pensionistes i Jubilats

Conveni Pensionistes i Jubilats / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

L’Ajuntament de Vilanova del Camí ha renovat el conveni de col·laboració amb l’Associació de Pensionistes i Jubilats per continuar promovent activitats destinades a la gent gran al llarg de 2026. L’acord ha estat signat per l’alcaldessa, Noemí Trucharte; la regidora de la Gent Gran, Judith Ranz; i el president de l’entitat, Pedro Amor. Aquest conveni, que es formalitza anualment, consolida el compromís del consistori amb una entitat destacada dins el teixit social local. L’associació impulsa un ampli ventall d’activitats que fomenten la participació, la convivència i el benestar de les persones grans.

El programa inclou esdeveniments tradicionals com el ball de Carnaval, Sant Jordi o la revetlla de Sant Joan, així com caminades, sortides culturals, iniciatives solidàries i la Setmana de la Gent Gran, una de les cites més rellevants del calendari municipal. L’acord estableix una aportació econòmica de fins a 3.000 euros per part de l’Ajuntament per ajudar a finançar aquestes activitats. També contempla la cessió d’espais al Casal de la Gent Gran, que permeten a l’entitat desenvolupar-hi la seva activitat habitual.

