Vilanova del Camí mobilitza una vintena d’entitats per crear una agenda d’estiu conjunta
El consistori impulsa el projecte “Estiu Enriquit” i reforça la Taula de Convivència amb la col·laboració del teixit associatiu
Ruben Costa
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Vilanova del Camí va acollir aquest dijous una trobada amb representants d’una vintena d’entitats locals per avançar en dues iniciatives estratègiques: el programa “Estiu Enriquit” i la Taula de Convivència. La sessió va evidenciar la voluntat municipal de treballar de manera coordinada amb el teixit associatiu per reforçar la cohesió social i ampliar les oportunitats educatives i de lleure al municipi.
Un dels punts centrals va ser la presentació del projecte pilot “Estiu Enriquit”, promogut per la Diputació de Barcelona i l’Aliança Educació 360. La regidora d’Educació i Joventut, Rebeca Mendiola, va destacar que la iniciativa busca ordenar i donar visibilitat a l’oferta d’activitats d’estiu, alhora que garanteix un accés més equitatiu per a tots els joves. En aquest marc, el consistori treballa en l’elaboració d’una Agenda d’Estiu unificada que inclourà propostes municipals i d’entitats entre juny i mitjans de setembre. La previsió és tenir-la enllestida a principis de maig. Les entitats podran presentar les seves activitats fins al 19 d’abril seguint un format comú, que ja es va començar a definir durant la trobada.
A més, també es van avançar els preparatius de l’Agenda d’Hivern, que mantindrà el model habitual i recollirà les activitats de Nadal. Durant la sessió es va remarcar que el projecte no només vol estructurar l’oferta, sinó també potenciar el treball en xarxa entre administració i entitats com a element clau per generar oportunitats educatives fora de l’àmbit escolar. Paral·lelament, es va donar a conèixer la tasca de la Taula de Convivència, centrada en reptes comunitaris com el civisme i la gestió de residus. La regidora de Medi Ambient, Susana Gutiérrez, va explicar que s’impulsaran accions al llarg de l’any, com la incorporació de la separació de residus en actes públics i activitats d’entitats, amb l’objectiu de fomentar hàbits més sostenibles.
