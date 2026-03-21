El mercat de Sant Hilari reobre amb força i aspira a ser el cor comercial de Vilanova del Camí
La reforma, amb prop d’un milió d’euros de la Diputació de Barcelona, ha permès modernitzar l’equipament, que ja té 5 de les 11 parades adjudicades
El Mercat Municipal de Sant Hilari ha reobert aquest divendres al vespre en una inauguració que va superar expectatives i va omplir l’espai de veïns, comerciants i representants institucionals. La reforma integral de l’equipament, impulsada gràcies a una inversió de prop d’un milió d’euros de la Diputació de Barcelona, marca l’inici d’una nova etapa per a un espai que vol anar més enllà de la funció comercial.
L’acte inaugural, que va començar amb la descoberta de la placa i la projecció d’un vídeo commemoratiu amb testimonis de paradistes i usuaris, va reunir una nodrida representació institucional. Hi van assistir, entre d’altres, el diputat de la Diputació Josep Ramon Mut, el diputat al Congrés Oriol Almiron i el diputat al Parlament Jordi Riba, així com representants del Consell Comarcal de l’Anoia, d’Igualada Comerç, Vilanova Comerç i la Unió Empresarial de l’Anoia.
L’alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, va destacar ahir divendres la resposta ciutadana: “L’expectativa era molt gran i crec que vam estar de sobres a l’alçada de l’esdeveniment”. La batllessa també va voler valorar el treball que ha fet possible la remodelació: “Cal agrair a tots els industrials, als treballadors de l’Ajuntament de promoció econòmica, comunicació, urbanisme o neteja, i als paradistes que han apostat pel mercat”.
Més que comprar
Més enllà de la renovació física, el nou Mercat de Sant Hilari neix amb la voluntat de ser un espai de vida. “No només serà un lloc per comprar, sinó també per compartir, xerrar i degustar”, va remarcar Trucharte. L’espai central del mercat, equipat amb taules i cadires, està pensat precisament per afavorir aquesta funció social i de trobada.
El consistori vol que el mercat actuï com a motor de dinamització del comerç local i del conjunt del municipi. L’objectiu és reforçar l’activitat als carrers de l’entorn —com Santa Llúcia, Major, Onze de Setembre o Montserrat— i consolidar un eix comercial viu. “Creiem molt en el comerç de proximitat i treballarem per acabar d’omplir les parades que encara queden buides”, va afegir l’alcaldessa, fent una crida a nous operadors.
Actualment, cinc de les onze parades del mercat ja estan adjudicades, i la voluntat municipal és continuar ampliant l’oferta i programar activitats que mantinguin l’espai actiu més enllà de la compra diària.
La inauguració es va cloure amb un brindis i un recorregut per les instal·lacions, en un ambient distès que va evidenciar les ganes de recuperar aquest equipament com a punt de referència local.
Abans de l’acte, el diputat Josep Ramon Mut va fer una visita institucional a l’Ajuntament de Vilanova del Camí, on va signar el llibre d’honor del municipi.
