Món casteller
Els Moixiganguers completen una diada sòlida a les Cotxeres amb el quatre de vuit com a castell estrella
Els igualadins descarreguen tres castells i tanquen una actuació completa en una matinal de bon ritme amb els Castellers de Berga
Igualada s’ha llevat aquest diumenge amb el so de les gralles i l’ambient de diada a les Cotxeres. En una actuació matinal àgil i sense entrebancs, els Moixiganguers d’Igualada han completat una diada sòlida, amb el quatre de vuit com a castell més destacat.
Després dels pilars d’entrada, amb quatre pilars de quatre, els morats han encetat la primera ronda amb el tres de set amb agulla, que han descarregat amb seguretat i bones sensacions. A segona ronda ha arribat el plat fort del matí: un quatre de vuit sòlid i ben defensat, que han pogut descarregar sense complicacions. El castell ha tingut, a més, un valor especial per a la colla, ja que ha estat el primer quatre de vuit de la seva història amb una dona al pis de terços.
La tercera ronda s’ha resolt amb un set de set també descarregat, completant així les tres rondes de castells amb solvència i bon ritme. En la ronda de pilars, els igualadins han descarregat dos pilars de cinc i han tancat l’actuació amb quatre pilars de quatre finals.
A plaça, els Moixiganguers han estat acompanyats pels Castellers de Berga, que han completat el pilar de quatre inicial, el dos de sis, el tres de set i el cinc de sis, a més del pilar de comiat. La col·laboració entre colles, especialment a les pinyes, ha contribuït al bon desenvolupament de la diada.
Amb aquesta actuació —quatre pilars de quatre (4pd4), tres de set amb agulla (td7), quatre de vuit (4d8), set de set (7d7), dos pilars de cinc (2pd5) i quatre pilars de quatre (4pd4)— els Moixiganguers d’Igualada consoliden un inici de temporada prometedor i continuen sumant confiança de cara als pròxims reptes.
