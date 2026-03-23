Bolca un camió de porcs a Sant Pere Sallavinera

L'accident ha obligat a tallar el tram de la C-25 que passa per aquesta localitat en sentit est

Camió que transportava bolcat a la C-25 a Sant Pere Sallavinera / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un camió que transportava porcs s'ha accidentat aquest matí a la C-25. Els fets han tingut lloc a 3/4 de 9, al quilòmetre 111 que passa per Sant Pere Sallavinera, on el vehicle ha perdut el control i ha bolcat, provocant un tall a la via en sentit est.

El cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat quatre dotacions que encara hi estan treballant. Segons han informat, la cabina del camió estava fumejant i presentava una fuita d'oli que ja està controlada. El conductor està sent atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), havent patit diverses contusions. Pel que fa al camió i els porcs que transportava, serà la mateixa empresa la que s'encarregui de la grua i de portar-hi un veterinari.

L'estat del conductor encara no ha transcendit.

