Detinguda una parella que robava mòbils a festes majors com la de Manresa o Igualada
Se'ls imputa haver sostret més de 70 telèfons mòbils en un any en entorns d'oci i festes majors de Catalunya
La disbauxa que hi pugui haver en una discoteca, o una festa major era aprofitada per una parella per robar telèfons mòbils d'alta gamma. Ho van fer a molts punts de Catalunya, entre els quals Manresa, Martorell i Igualada.
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de Rubí i del grup de paisà fura van detenir, l’1 de març, un home de 28 anys i una dona de 29, per haver sostret 71 telèfons mòbils. Els policies van tenir coneixement que una gran quantitat de telèfons mòbils sostrets en entorns d’oci d’arreu de Catalunya donaven senyal GPS en un pis de Rubí. A mesura que la investigació anava avançant, van corroborar que des de l’1 de març de 2025 s’havien produït una gran quantitat de furts i estrebades de telèfons mòbils. Aquests fets seguien uns patrons similars: tenien lloc en discoteques, entorns d’oci i festes majors de tota Catalunya, destacant ciutats com Manresa, Martorell, Igualada, Mataró, Salt, Mollerussa, Lleida, Tarragona, Reus i Salou, entre d’altres.
De fet, a Manresa és un dels llocs on més mòbil van robar, fins a un total de 18.
Al cap de poques hores d’haver-se produït els robatoris, els telèfons mòbils donaven com a ubicació GPS un pis de l’avinguda Catalunya de Rubí. En la majoria dels robatoris les víctimes eren noies joves que havien seleccionat prèviament, ja que la gran majoria dels mòbils robats eren d’una mateixa marca d’alta gamma. Aquests robatoris acostumaven a ser furts, però en alguna ocasió cometien estrebades. Els lladres havien fet d’aquesta activitat delictiva el seu modus vivendi, fins al punt que es desplaçaven als llocs en vehicles de lloguer que canviaven setmanalment.
Detenció dels investigats
L’1 de març els agents van dur a terme un dispositiu per detenir-los. Pels volts de les 05:00 hores els agents els van aturar estacionant el seu vehicle a l’Avinguda Catalunya de Rubí. En l’escorcoll els hi van trobar quatre telèfons mòbils que acabaven de sostreure en una discoteca de Mataró.
El mateix dia 1 es va dur a terme un registre en el domicili de la parella, un home de 28 anys i una dona de 29, on van localitzar documentació falsa, 250 euros, un terminal mòbil i una llibreta amb anotacions sobre preus de terminals mòbils i dates de festes majors de Catalunya. Els investigadors tenen acreditada la partició dels dos detinguts en la sostracció de 71 telèfons mòbils.
El 3 de març els detinguts, que acumulen 23 antecedents policials entre tots dos, van passar a disposició judicial al jutjat de Rubí.
