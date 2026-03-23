Eleccions
ERC, Poble Actiu i els Comuns anuncien un preacord per presentar una candidatura conjunta a Igualada el 2027
Els contactes impulsats pel moviment ciutadà Ara Igualada, presentat aquest mes i que reclama una candidatura unitària d’esquerres, comencen a donar resultat
Les primeres trobades i contactes anunciats els darrers dies han començat a donar resultat. ERC Igualada, Poble Actiu (CUP) i Igualada en Comú han anunciat aquest dilluns a la tarda un preacord per treballar en una candidatura conjunta de cara a les eleccions municipals del 2027, impulsada pel moviment ciutadà Ara Igualada.
L’anunci s’ha fet en una compareixença amb membres de la plataforma, presentada aquest mes, que ha sacsejat el debat polític local amb una crida a construir una alternativa unitària d’esquerres. El document estableix les bases d’una candidatura amb programa compartit i imatge conjunta, amb la voluntat d’oferir una proposta “progressista, republicana i transformadora” per a la ciutat.
El portaveu de Poble Actiu, Pau Ortínez, ha explicat que la candidatura es presentaria sota el nom d’Ara Igualada, tot i que ho faria sota el paraigua de la marca electoral d’ERC a Catalunya. El preacord fixa un primer repartiment dels set primers llocs de la llista —encara sense ordre definit—, amb tres per a ERC, tres per a Poble Actiu i un per a Igualada en Comú, i amb la voluntat d’incorporar perfils independents vinculats al moviment ciutadà. Ortínez ha subratllat que el repartiment dels set primers llocs és només global i que l’ordre concret dins d’aquest bloc encara s’haurà de negociar en l’acord final.
Pel que fa al lideratge, Ortínez ha anunciat que l’alcaldable serà designat per ERC, però haurà de comptar amb el consens de la resta de formacions. En cas contrari, l’acord quedaria sense efecte. El preacord també preveu que el portaveu del futur grup municipal sigui designat per Poble Actiu, tot i que també es buscarà el màxim consens entre les parts.
Tot i aquest pas, els partits han remarcat que es tracta encara d’un preacord pendent de validació per les assemblees i els òrgans interns de cada formació. En el cas de Poble Actiu, la decisió es prendrà en assemblea aquesta mateixa setmana, mentre que ERC també sotmetrà el text a votació de la seva militància.
El representant republicà, Enric Conill, ha assegurat que l’entesa respon a la crida ciutadana impulsada per Ara Igualada i ha defensat que el pacte es fonamenta en anys de coincidència política en àmbits com l’habitatge, la mobilitat o el model de ciutat. “Tot això es fa amb una vocació de transformar aquesta ciutat”, ha afirmat.
La plataforma també ha explicat que continuarà activa amb assemblees i espais oberts perquè la ciutadania pugui seguir el procés i participar-hi.
La pressió ciutadana accelera l’acord
Des de la plataforma Ara Igualada, Xavi Grados i Pilar Rodríguez han valorat positivament el pas fet pels partits i han assegurat que la iniciativa ha tingut una bona acollida, amb més de 200 adhesions en pocs dies. També han remarcat que el moviment continuarà actiu i que impulsarà espais oberts perquè la ciutadania pugui participar en el procés. “La gent que tingui ganes que la ciutat canviï, aquest és el moment de fer-ho”, ha dit Grados.
Per la seva banda, el representant dels Comuns, Rafa Moya, ha confirmat que la seva formació s’ha sumat al projecte i ha valorat positivament el preacord. Tot i això, ha advertit que ara s’obre “un llarg camí de negociació, d’il·lusió i d’escoltar la ciutadania”.
Els impulsors d’Ara Igualada també han admès que no han obert converses amb el PSC, en considerar que la seva posició pública ja s’havia situat fora del plantejament proposat pel moviment.
Aquest primer acord dona resposta a la disjuntiva plantejada els darrers dies al debat polític local —sumar o competir— i obre la porta a una candidatura conjunta que, si es consolida, buscarà articular una alternativa al govern actual a les municipals del 2027.
