Dos ferits greus en un accident entre tres cotxes a Masquefa
Una de les persones afectades ha hagut de ser evacuada en helicòpter a l’Hospital de Bellvitge
Manresa
Cins persones han resultat ferides, dues de greus i tres de lleus, en una col·lisió entre tres cotxes a la carretera B-224 a Masquefa. L'accident ha passat a un quart de tres de la tarda, quan per causes que es desconeixen, tres vehicles s'han vist implicats en un accident a l'enllaç oest d'accés a la població, en sentit Can Bonastre.
Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat han pres part en les tasques de l'accident, així com Mossos d'Esquadra i SEM. Un dels ferits ha hagut de ser evacuat a l'Hospital de Bellvitge en helicòpter a causa del seu estat de gravetat.
Subscriu-te per seguir llegint
