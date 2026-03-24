Capellades estrena “La Nau dels Bojos” al teatre de La Lliga

El Grup Teatral presenta l’obra de Joan Yago l’11 i 12 d’abril dins la Mostra de Teatre Amateur pel 125è aniversari de la Societat La Lliga

"La nau dels bojos" / Arxiu particular

Ruben Costa

Manresa

El Grup Teatral de Capellades estrenarà els dies 11 i 12 d’abril la seva nova producció, La Nau dels Bojos, al teatre de la Societat La Lliga, en el marc de la 3a Mostra de Teatre Amateur que organitza l’entitat, que enguany celebra el seu 125è aniversari. L’obra, escrita per Joan Yago i vinculada a La Calòrica, proposa una mirada crítica sobre la societat contemporània a través d’una nau que travessa un riu en un context de crisi. A bord, sis personatges molt diferents comparteixen el repte d’arribar a una ciutat on, segons la història, encara és possible viure.

El repartiment està format per Josep Maria Masoni, Laura Molner, Biel Castells, Concep Ventura, Elena Riba i Joan Sala, amb direcció de Maria Delgado. L’equip es completa amb Montse Garcia a la regidoria i Josep Jiménez i Toni Palomo en l’apartat tècnic. Les funcions seran dissabte 11 d’abril a les 19.00 h i diumenge 12 d’abril a les 18.00 h. Les entrades, numerades, tenen un preu de 13 euros (10 euros per als socis) i es poden adquirir a través d’Entrapolis.

