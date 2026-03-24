Desarticulen a l'Anoia un grup criminal especialitzat en furts de catalitzadors
Els Mossos van detenir tres persones a qui se’ls atribueixen 30 delictes comesos principalment a Santa Margarida de Montbui, Igualada i Vilanova del Camí
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Igualada van detenir el passat 19 març, tres homes, de 25, 32 i 35 anys, com a presumptes autors de trenta delictes de furt i d’un delicte de pertinença a grup criminal. Les detencions són el resultat d’una investigació iniciada el mes de gener, després de tenir constància d’una sèrie de furts de catalitzadors de vehicles, principalment entre les poblacions de Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Igualada.
Els fets es van registrar entre el 21 de gener i el 19 de març i es van concentrar majoritàriament a l’Anoia: 6 casos a Vilanova del Camí, 5 a Igualada, 10 a Santa Margarida de Montbui i 1 a Òdena. La investigació també ha permès relacionar 3 furts més a Terrassa i 5 a Lleida.
Els investigadors han determinat que els autors actuaven sempre de nit i utilitzaven el mateix modus operandi. Localitzaven vehicles estacionats, els aixecaven amb gats hidràulics i, amb eines de tall, extreien el convertidor catalític del tub d’escapament en qüestió de minuts. Posteriorment, el material sostret —que conté metalls com pal·ladi, rodi i platí— era venut al mercat clandestí per transformar-lo en altres productes o introduït al circuit legal mitjançant empreses autoritzades per al seu reciclatge.
Aquest tipus de furt genera un greuge econòmic important per a la víctima, ja que la reparació o reposició de la peça sostreta pot arribar a tenir un cost superior al del mateix vehicle. A més, en la majoria dels casos, l’assegurança no en cobreix els danys.
Durant la investigació es va aconseguir identificar els quatre presumptes autors. Tres d’ells van ser detinguts el 19 de març a Igualada, mentre que la investigació continua oberta per localitzar el quart implicat. En el marc de les actuacions, els agents van recuperar part del material sostret, que ja ha estat retornat als seus legítims propietaris.
Els detinguts van passar el 20 de març a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.
