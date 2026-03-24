L’oposició denuncia la supressió de la parada de bus del CAP Nord d’Igualada i en reclama la restitució immediata
Igualada Som-hi (PSC) critica la “manca d’empatia” del govern de Junts i alerta de les dificultats d’accés a un equipament sanitari que atén la meitat de la població
El cap de l’oposició a l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Cuadras (Igualada Som-hi – PSC), ha denunciat aquest dimarts l’eliminació de la parada d’autobús situada al costat del Centre d'Atenció Primària Nord, un equipament sanitari de referència que, segons ha recordat, “visita la meitat de la població de la ciutat” i acull també els serveis de salut mental.
Cuadras ha comparegut a peu de la parada anul·lada per criticar una decisió que considera “inadmissible i incomprensible” i ha exigit al govern municipal una “rectificació immediata” perquè es recuperi el servei. “Qui va al CAP no hi va per gust, sinó per necessitat, i sovint amb dificultats de mobilitat”, ha afirmat.
La parada, situada a escassos metres de l’entrada del centre, va deixar de funcionar el 9 de març coincidint amb la reordenació de les línies d’autobús urbà. Segons l’oposició, la seva supressió obliga ara els usuaris a baixar a la zona de l’hospital i recórrer “més del doble de distància” a peu fins al CAP Nord.
Queixes veïnals i sorpresa per la decisió
El dirigent socialista ha assegurat que en les darreres setmanes han rebut nombroses queixes de veïns i usuaris del centre sanitari, sorpresos per la desaparició de la parada: “No entenem quina necessitat hi havia d’eliminar un servei que funcionava i era indispensable”, ha apuntat.
En aquest sentit, ha acusat el govern de Marc Castells de mostrar “insensibilitat i nul·la empatia” amb els usuaris del transport públic, especialment amb aquells col·lectius més vulnerables.
Cuadras ha remarcat la contradicció amb altres equipaments sanitaris de la ciutat, com el CAP Urbà, que sí que disposa d’una parada “just davant”. “Si hi ha parades que no s’haurien de tocar mai són les dels centres de salut”, ha insistit.
Tercer conflicte amb el bus urbà
L’oposició ha situat aquest episodi com el tercer conflicte relacionat amb el servei d’autobús urbà durant el mandat. Cuadras ha recordat que ja van denunciar la supressió del servei dominical al barri de Fàtima —que posteriorment es va revertir— i la retirada del bus al centre durant l’estiu.
“Ara arriba una nova decisió que torna a generar problemes allà on no n’hi havia”, ha lamentat, tot assegurant que portaran la qüestió al ple municipal i a les comissions informatives.
Una reordenació amb efectes col·laterals
Segons ha explicat, la supressió de la parada del CAP Nord no es va comunicar explícitament en l’anunci de la reordenació del servei, presentada pel govern com una millora: “Ens hem trobat amb la sorpresa quan els canvis han entrat en funcionament”, ha dit.
La desaparició de la parada coincideix amb la posada en marxa, el mateix 9 de març, d’una nova parada davant del Centre Cívic Nord, una actuació anunciada dies abans per l’Ajuntament dins del paquet de millores del transport urbà. En relació amb aquest possible canvi de rutes, Cuadras ha criticat que “vestir un sant per desvestir-ne un altre no té cap mena de sentit” i ha defensat que “tots els equipaments públics han de tenir un accés fàcil amb autobús”.
La denúncia de l’oposició arriba en paral·lel a les actuacions impulsades pel govern municipal en matèria de mobilitat, com la nova parada del Centre Cívic Nord, l’adaptació accessible de la parada de la Rambla General Vives o les millores a l’entorn del CAP Urbà per facilitar-hi l’accés.
En aquest context, Cuadras considera que la supressió de la parada del CAP Nord contradiu aquests objectius. “El que cal és facilitar al màxim l’accés als serveis públics bàsics, no posar-hi obstacles”, ha conclòs.
