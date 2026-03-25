Agrençola acollirà una trobada de reflexió al voltant de les polítiques alimentàries, la pagesia i la necessitat d’enfortir els circuits de proximitat

La trobada, que reuneix el municipi de l'Anoia, tindrà lloc l’11 d’abril i presentarà dues iniciatives que proposen canvis estructures per garantir una alimentació saludable i sostenible

Sector primari

Sector primari / GEMMA ALEMAN

Regió7

Agrençola reunirà en una jornada a persones vinculades al sector primari, representants de diferents administracions i ciutadania interessada en la producció i el consum d’aliments. Sota el títol Transformar el sistema alimentari. Propostes a favor de la pagesia i el comerç local”, la finalitat de la trobada és generar un espai de debat i reflexió al voltant de les polítiques alimentàries, el paper de la pagesia i la necessitat d’enfortir els circuits de proximitat.

La jornada tindrà lloc l’11 d’abril a les 10 h i és oberta al públic. Durant aquesta, es presentaran dues iniciatives que comparteixen una mateixa voluntat: transformar de dalt a baix el sistema alimentari per garantir aliments sans i saludables per a tota la població i assegurar, alhora, que la petita pagesia pugui viure dignament de la seva producció.

La sessió serà moderada per Gustavo Duch, de la societat cooperativa d’El Pa Sencer SCCL. L’esdeveniment començarà amb la benvinguda a càrrec d’Entrepobles, seguida de la ponència “La Seguretat Social de l’Alimentació”. Continuarà amb “una inversió per la transformació del sistema alimentari”, a càrrec de Francisco Navarro, del Seminari Taifa. I, per acabar, Marc Talavera, d’Eixarcolant, presentarà el projecte Singulars, una iniciativa orientada a impulsar models alimentaris més justos i sostenibles.

Finalment, també hi haurà un debat entre les persones participants que continuarà moderant Gustavo Duch. I, el tancament de la jornada serà amb un refrigeri agroecològic, que permetrà continuar l’intercanvi d’idees en un ambient distès.

