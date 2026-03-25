Un camió s'accidenta contra una tanca a la C-25, a Castellfollit de Riubregós

El sinistre ha obligat a tallar un carril en cada sentit de la marxa

Pla de detall del lateral d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu

Pla de detall del lateral d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu / Albert Segura Lorrio (ACN)

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un camió s'ha accidentat contra una tanca a Castellfollit de Riubregós. Els fets han tingut lloc a les 6.22 hores de la matinada, al quilòmetre 96,7 de la C-25, on el vehicle ha perdut el control i ha sortit de la via, topant contra la mitjana. Els Mossos d'Esquadra han hagut de tallar un carril en cada sentit, la qual cosa ha generat circulació intensa a la via.

També s'hi ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha atès al camioner, que ha resultat ferit lleu.

