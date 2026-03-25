Un camió s'accidenta contra una tanca a la C-25, a Castellfollit de Riubregós
El sinistre ha obligat a tallar un carril en cada sentit de la marxa
Manresa
Un camió s'ha accidentat contra una tanca a Castellfollit de Riubregós. Els fets han tingut lloc a les 6.22 hores de la matinada, al quilòmetre 96,7 de la C-25, on el vehicle ha perdut el control i ha sortit de la via, topant contra la mitjana. Els Mossos d'Esquadra han hagut de tallar un carril en cada sentit, la qual cosa ha generat circulació intensa a la via.
També s'hi ha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que ha atès al camioner, que ha resultat ferit lleu.
