La fiscalia demana 23 anys de presó per a l’acusat de matar i esquarterar el seu company de pis a Piera
Va ser el desembre de 2022, i l'autor del crim va tallar el cos en dues meitats i les va llançar a dos llocs diferents no massa lluny de casa seva
La fiscalia demana 23 anys i 5 mesos de presó per a l'acusat de matar i esquarterar el seu company de pis en un habitatge de Piera a finals de 2022. Segons l’escrit d’acusació, l’investigat hauria atacat la víctima mentre dormia, colpejant-la repetidament al cap amb un objecte contundent fins a causar-li la mort. Posteriorment, sempre segons el relat fiscal, hauria esquarterat el cos i n’hauria abandonat les restes en dos punts diferents propers al domicili que compartien, en una casa ocupada de la urbanització Bosc de l’Àliga. Després, hauria intentat cremar-les amb combustible per dificultar-ne la identificació. En el seu moment, el cas va causar molt impacte a l'Anoia, tal com recollia Regió7.
El Ministeri fiscal imputa a l’acusat, que tenia 21 anys en el moment dels fets, un delicte d’assassinat amb les agreujants de traïdoria (víctima indefensa) i acarnissament un delicte de profanació de cadàver, i demana 23 anys de presó per l’assassinat i 5 mesos de presó per la profanació, a més de llibertat vigilada durant 5 anys després de la condemna i indemnitzacions de 150.000 € per als familiars.
Segons el relat fiscal, el dia 12 de desembre de 2022, de matinada, l'acusat va atacar amb un martell el seu company de pis mentre dormia, donant fins a 16 cops al cap, cosa que va destrossar el crani de la víctima.
Un cop fet això, amb una eina no determinada, va tallar el cadàver per la cintura, i va dipositar cadascuna de les meitats en dos llocs propers al domicili que compartien, quedant a un quilòmetre i mig l'una de l'altra. L'una a una riera seca, i l'altre en un descampat d'un camí de terra que acaba en un camp.
Concretament, la casa on van passar els fets es troba a 750 metres de la part superior del cadàver trobada al costat de l’antic camp de futbol del barri, i a més o menys un quilòmetre del lloc on es va trobar la part inferior de la víctima. Un cop fet això, va ruixar les dues meitats amb benzina i els va calar foc, amb la intenció de dificultar la identificació del cadàver.
L’acusat es troba en presó provisional des del desembre de 2022, prorrogada el 2024, i el cas serà jutjat amb jurat popular a l'Audiència de Barcelona, en una vista que es preveu que comenci el 30 d'abril i acabi el 15 de maig.
