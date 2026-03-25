Comerç local
Igualada impulsa un nou pla de comerç amb 300.000 euros per reforçar el model de “centre comercial a cel obert”
L’Ajuntament, la UEA, Igualada Comerç i Nou Centre presenten un pla per modernitzar el sector, omplir locals buits i reforçar el comerç de proximitat davant els canvis de consum
L’Ajuntament d’Igualada, Igualada Comerç, la Unió Empresarial de l’Anoia (UEA) i l’associació Nou Centre han presentat aquest dimecres al matí un nou Pla d’Actuació de Comerç 2026-2027 amb l’objectiu d’impulsar el sector i adaptar-lo als nous reptes econòmics i socials. El projecte, dotat amb 300.000 euros, vol reforçar el model de ciutat basat en el comerç de proximitat.
El regidor de Dinamització Econòmica, Entorn Urbà i Sostenibilitat, Jordi Marcè, ha remarcat que el comerç és “un element clau com a actor econòmic, però també en la cohesió social i la dinamització de la ciutat”, i ha defensat la necessitat de donar-li “un sobre impuls” davant un context marcat pels canvis d’hàbits de consum, la digitalització i la competència d’altres formats comercials. “Ens movem en un escenari socioeconòmic molt canviant i imprevisible, i el comerç ho viu d’una manera molt intensa”, ha afirmat.
Un model compartit i obert a nous actors
La iniciativa neix de la col·laboració entre quatre actors —Ajuntament, UEA, Igualada Comerç i Nou Centre— i es concreta en la creació d’una nova taula de governança. Segons Marcè, es tracta d’un model “col·laboratiu, que no va de lideratges sinó de colideratges”, pensat tant per executar com per fer seguiment del pla més enllà del 2027.
El govern local també ha obert la porta a la incorporació progressiva de nous actors, com el sector de la restauració, el teixit cultural o futures entitats vinculades al mercat municipal, amb la voluntat d’enfortir una visió compartida del model comercial de ciutat.
El pla preveu actuar en àmbits com la logística, el màrqueting, la digitalització, l’experiència de client i l’atracció de nous projectes comercials. També fixa com a objectius la modernització dels establiments, la promoció de l’emprenedoria i l’ocupació de locals buits amb iniciatives singulars. “Tenim un comerç singular, resilient, que no s’ha venut a les grans marques i que s’ha fet fort”, ha defensat Marcè.
Visió empresarial i aposta per la ciutat
Des del teixit empresarial i comercial, les entitats han coincidit a valorar positivament el pla. El president de la UEA, Joan Mateu, ha defensat la necessitat de donar suport al sector des d’una perspectiva empresarial: “El comerç s’ha d’ajudar perquè cada vegada té més competència de grans estructures”. En aquesta línia, ha apostat per reforçar la professionalització dels negocis i millorar la seva capacitat per captar clients, tot reivindicant també el seu paper social: “És el que fa que una ciutat sigui viva”.
Per la seva banda, la presidenta d’Igualada Comerç, Montse Centellas, ha posat l’accent en la vitalitat urbana que genera el sector: “El comerç dona vida als carrers, crea ocupació i fa les ciutats més humanes i més atractives”. Centellas ha defensat que Igualada té “una gran oportunitat” per consolidar-se com a ciutat de compres: “Hem de continuar treballant perquè sigui un gran centre comercial a cel obert on la gent vingui a comprar, passejar i gaudir”.
També ha subratllat la importància del treball conjunt: “El futur del comerç passa per la col·laboració”. I ha resumit l’esperit del projecte amb una idea clara: “Igualada necessita el comerç i el comerç necessita Igualada”.
Actuar en el present
Més enllà de la planificació estratègica, la iniciativa vol tenir un impacte immediat en el dia a dia dels establiments: “No només pensem en el futur, sinó que volem actuar en el present i ajudar els comerços en el seu dia a dia”, ha remarcat Marcè.
Entre les línies de treball també hi ha la regulació dels usos comercials al centre històric per equilibrar la presència de grans franquícies amb el comerç local i els projectes emprenedors. L’Ajuntament hi destinarà 80.000 euros en un pla d’usos específic, al marge dels 300.000 del pla de comerç, que es redactarà amb la participació de les entitats.
Pel que fa a altres projectes vinculats al comerç, el consistori ha apuntat que la reforma del Mercat Municipal de La Masuca continua en marxa, amb la previsió —encara no confirmada— que pugui estar enllestida al voltant del 2027.
