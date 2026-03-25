La Policia Local d'Igualada impedeix una ocupació al barri Montserrat
Els agents van desallotjar 4 persones que hi acabaven d'accedir
Igualada
La Policia Local d'Igualada va impedir una possible ocupació el divendres a la tarda. Alertats per testimonis, els agents van acudir a un pis del barri Montserrat.
Un cop al lloc, els agents van comprovar que a l'interior hi havia 4 persones que no podien justificar la seva presència al pis, i que hi acabaven d'entrar. La Policia Local va procedir a desallotjar-los, van precintar la porta de l'immoble i van avisar la propietat perquè n'assegurés l'accés.
A finals del passat mes de febrer, agents del cos ja van impedir dues altres ocupacions a la zona centre.
