La Torreta, el primer projecte d’habitatge cooperatiu a Igualada, prepara una jornada adreçada a entitats socials
La cooperativa també va acollir el passat 19 de març la visita d’ajuntaments interessats en l’habitatge cooperatiu
Regió7
La cooperativa de La Torreta, prepara una jornada tècnica el dijous 16 d’abril adreçada a entitats socials i cooperatives. Amb el títol “COM(N)VIURE. Aliances entre habitatge cooperatiu i entitats socials”, serà una jornada per intercanviar experiències i aprofundir en el model del cooperativisme d’habitatge, per tal d’establir complicitats i sinergies.
La jornada tindrà lloc a la sala de socis de l’Ateneu Igualadí a les 10h del matí. Comptarà amb la participació de projectes d’inclusió referents, presentats per la fundació PRODIS i per la fundació LA DINAMO de suport a l'habitatge cooperatiu.
L’actuació s’emmarca en la setena convocatòria de projectes d’impuls pel territori de la fundació PINNAE, que promou projectes d'impacte social, inserció laboral i suport al tercer sector, actuant com a plataforma de voluntariat i impulsora del territori.
El passat dijous 19 de març, La Torreta, ja va rebre la visita de diferents responsables d’ajuntaments, entre els quals els de Sant Cugat, Reus, Blanes i Sant Vicenç dels Horts, interessats a promoure un projecte similar als seus municipis.
Promoguda per la fundació La Dinamo, la finalitat va ser mostrar les potencialitats de la rehabilitació d’una antiga fàbrica tèxtil per convertir-la en habitatge de protecció oficial. La Torreta esdevé un referent pel fet de rehabilitar una antiga fàbrica industrial en desús i convertir-la en 12 pisos de protecció oficial, a través d’una cooperativa sense ànim de lucre.
L’activitat va comptar amb les explicacions de la cooperativa d’arquitectes Taller11, la fundació La Dinamo, dels representants polítics de l’Ajuntament d’Igualada i de socis de la cooperativa La Torreta.
