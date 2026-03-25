Vilanova del Camí combina natura i convivència en una nova sortida de la Colla Excursionista
Els participants recorren el tram del GR-92 entre Sant Antoni de Calonge i Sant Feliu de Guíxols en una jornada de primavera marcada pels paisatges de la Costa Brava
Ruben Costa
La Colla Excursionista de Vilanova del Camí va aprofitar el primer cap de setmana de primavera per organitzar una nova sortida, que aquest diumenge 22 de març va reunir els seus membres en un recorregut pel litoral gironí. En aquesta ocasió, el grup va recórrer el tram del Camí de Ronda (GR-92) entre Sant Antoni de Calonge i Sant Feliu de Guíxols. La jornada va començar amb temperatures fresques, però es va desenvolupar amb total normalitat i va permetre als participants gaudir d’un entorn natural privilegiat. Durant el trajecte, els excursionistes van poder contemplar cales, penya-segats i diversos punts emblemàtics de la Costa Brava, en una experiència que va combinar esport, natura i convivència entre els assistents.
De cara als pròxims dies, la Colla ja prepara una nova activitat. El diumenge 29 de març se celebrarà la 2a Caminada i botifarrada amb motiu del Dia Mundial de la Sensibilització sobre l’Autisme, una iniciativa organitzada en col·laboració amb l’entitat Divergentea. Les persones interessades poden inscriure’s per WhatsApp i participar-hi amb un tiquet de 4 euros, mentre que la rifa solidària tindrà un cost de 2 euros. Paral·lelament, el col·lectiu ha posat en marxa recentment una nova proposta setmanal oberta a tothom. Es tracta de sortides cada dimecres al matí, sense necessitat d’inscripció prèvia, que comencen a les 8.00 hores des de la marquesina habitual i finalitzen cap al migdia. Els itineraris es comuniquen el mateix dia, oferint així una activitat flexible i accessible per a tots els públics.
