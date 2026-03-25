Vilanova del Camí recupera els Cafès amb l’alcaldessa Noemí Trucharte per fomentar el diàleg amb la ciutadania
La primera trobada se celebrarà el 9 d’abril al Mercat Municipal de Sant Hilari en un format obert i participatiu
Ruben Costa
L’Ajuntament de Vilanova posarà de nou en marxa, a partir del mes d’abril, els Cafès amb l’alcaldessa, una iniciativa que vol reforçar la comunicació directa entre el consistori i la ciutadania. L’alcaldessa Noemí Trucharte reprèn així aquests espais de trobada, concebuts com un punt de diàleg obert i proper amb els veïns i veïnes. La primera sessió d’aquesta nova etapa tindrà lloc el dijous 9 d’abril a les 15.00 hores al Mercat Municipal de Sant Hilari. L’objectiu és oferir un entorn distès on la ciutadania pugui expressar-se lliurement i compartir propostes, inquietuds o suggeriments sobre qüestions que afectin el municipi i el seu dia a dia.
Aquestes trobades estan pensades per facilitar la participació de qualsevol persona del municipi, sense necessitat d’inscripció prèvia. L’entrada és lliure i l’esperit de la iniciativa es basa en la proximitat i l’intercanvi directe entre govern i ciutadania. Amb aquesta proposta, l’alcaldessa aposta per mantenir un contacte més proper amb la població, tot promovent un espai accessible de conversa que contribueixi a millorar la qualitat de vida al municipi a partir de les aportacions dels veïns i veïnes.
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Sílvia Orriols diu que Sergi Perramon li va oferir un pacte a tres entre Aliança Catalana, Avenç i Junts per Manresa
- Perdonen un deute de 268.000 euros a un home enfonsat després d’un 'divorci extremadament conflictiu
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- La Generalitat posa els primers 4 milions dels 10 que destinarà a la Fàbrica Nova de Manresa