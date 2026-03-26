Detenen a Igualada un conductor de patinet elèctric per circular per la vorera i portar marihuana
El detingut va intentar amagar la bossa amb la droga sota un cotxe
Manresa
Una persona que circulava en patinet elèctric per sobre la vorera va ser detinguda per la Policia Local d'Igualada dissabte passat. El succés va tenir lloc a l'avinguda Pau Casals on l'individu va ser aturat pels agents i va intentar amagar, sense èxit, un objecte sota un dels vehicles estacionats.
L'objecte en qüestió es tractava d'una bossa que contenia marihuana. Per tant, van afegir el càrrec de tinença de substàncies estupefaents a la denúncia per circular sobre una vorera i van realitzar la detenció.
