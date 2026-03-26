Operatiu policial a Masquefa contra l'explotació laboral
Els cossos policials van detectar 8 persones en situació irregular en dos establiments inspeccionats
Efectius del Grup Operatiu d’Estrangeria de la Policia Nacional d’Igualada, la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i la Policia Local de Masquefa, van inspeccionar dos centres de treball del municipi, i van identificar vuit persones que es trobaven en situació administrativa irregular en territori espanyol.
Masquefa va acollir un dispositiu policial en el marc de l’Operació Comerç 2026, amb l’objectiu de detectar possibles casos d’explotació laboral, situacions d’immigració irregular i possibles víctimes de tràfic d’éssers humans.
L’actuació es va desenvolupar de manera conjunta entre tots els cossos, i durant la mateixa es van inspeccionar dos establiments, corresponents a un petit supermercat d’alimentació i un taller mecànic.
En el transcurs de l’actuació es van identificar vuit persones, entre les quals hi havia dos responsables i sis treballadors, i es va comprovar que totes les persones treballadores es trobaven en situació administrativa irregular en territori espanyol. Com a resultat de la intervenció, es van tramitar cinc citacions i es va iniciar un expedient ordinari en matèria d’estrangeria, sense que es produïssin detencions penals.
Aquest tipus d’actuacions s’emmarquen en les tasques habituals de control i prevenció per combatre l’economia submergida i garantir els drets laborals, així com per detectar possibles situacions de vulnerabilitat. Segons un comunicat de l'Ajuntament de Masquefa, l’operatiu reforça el compromís institucional amb una societat més justa, segura i respectuosa amb la legalitat.
