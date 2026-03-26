Rubió consolida la Pujada al Castell amb més de 270 participants

La vuitena edició de la Pujada al Castell de Rubió reuneix més de 270 participants en una jornada esportiva amb gran ambient i implicació del municipi
Rubió va viure diumenge 22 de març una nova edició de la Pujada al Castell. La vuitena edició de la prova, que va superar els 270 participants entre corredors i caminants, es consolida com una de les cites esportives destacades de la comarca.
El recorregut, amb arribada al Castell de Rubió, va combinar exigència física i atractiu paisatgístic, en una jornada marcada pel bon temps, que va acompanyar els atletes durant tota la prova. A la línia d’arribada, els participants van poder fer sonar la tradicional esquella i van ser rebuts amb l’animació del grup Protons. L’organització vol agrair la tasca de David Patiño i Albert Ferrer, de la UEC Anoia, responsables del traçat i marcatge del circuit, així com la implicació dels voluntaris del municipi, la Comissió de Festes, l’ADF de Rubió i Protecció Civil, que van garantir el correcte desenvolupament de l’activitat.
També hi va col·laborar l’allotjament rural Ca l’Ollé, que va oferir fruita a l’arribada per als participants, i es va celebrar el sorteig d’un vol en globus, gentilesa de Camins de Vent. Els guanyadors de les diferents categories van rebre els corresponents trofeus en finalitzar la prova. Les classificacions completes es poden consultar en línia a través del portal Sportmaniacs, mentre que la galeria d’imatges de la jornada està disponible al web municipal.
