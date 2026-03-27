Així és el nou pati expositiu de l’Escola Gaspar Camps d’Igualada
L’espai, inaugurat aquest divendres al matí, s’ha renaturalitzat i esdevé un nou punt de trobada i exposició a l’aire lliure
L’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps d’Igualada ha estrenat aquest divendres al matí el seu nou pati expositiu, un espai renovat i renaturalitzat que vol esdevenir un punt de trobada obert a la ciutat i un nou aparador per a la creació artística.
L’obertura s’ha fet a les 10.30 h en un acte institucional amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de diversos regidors del consistori i familiars de Gaspar Camps, en el qual també s’ha descobert una placa en homenatge a l’artista que dona nom al centre.
El nou Pati Expositiu Gaspar Camps combina zones enjardinades amb estructures expositives a l’aire lliure. El recorregut incorpora diversos plafons amb imatges i continguts que expliquen l’evolució de l’equipament, des dels seus orígens industrials fins a la seva consolidació com a centre de formació artística.
La intervenció ha apostat per la renaturalització de l’espai amb vegetació i elements que generen un ambient més amable, amb la voluntat de fomentar-ne l’ús quotidià i convertir-lo en un espai viu dins la ciutat.
Amb aquesta actuació, l’escola fa un pas més en la seva obertura a l’entorn i reforça el seu paper com a equipament cultural i formatiu, tot convertint el pati en un espai expositiu permanent i accessible.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts