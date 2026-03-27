Així és el nou pati expositiu de l’Escola Gaspar Camps d’Igualada

L’espai, inaugurat aquest divendres al matí, s’ha renaturalitzat i esdevé un nou punt de trobada i exposició a l’aire lliure

El nou pati expositiu incorpora plafons amb continguts sobre la trajectòria del centre, en un espai renaturalitzat i obert a la ciutat / Miti Vendrell

Miti Vendrell

Igualada

L’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps d’Igualada ha estrenat aquest divendres al matí el seu nou pati expositiu, un espai renovat i renaturalitzat que vol esdevenir un punt de trobada obert a la ciutat i un nou aparador per a la creació artística.

L’obertura s’ha fet a les 10.30 h en un acte institucional amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, acompanyat de diversos regidors del consistori i familiars de Gaspar Camps, en el qual també s’ha descobert una placa en homenatge a l’artista que dona nom al centre.

Moment del descobriment de la placa en homenatge a Gaspar Camps, aquest divendres a l’Escola d’Art i Disseny d’Igualada / M.V.

El nou Pati Expositiu Gaspar Camps combina zones enjardinades amb estructures expositives a l’aire lliure. El recorregut incorpora diversos plafons amb imatges i continguts que expliquen l’evolució de l’equipament, des dels seus orígens industrials fins a la seva consolidació com a centre de formació artística.

La intervenció ha apostat per la renaturalització de l’espai amb vegetació i elements que generen un ambient més amable, amb la voluntat de fomentar-ne l’ús quotidià i convertir-lo en un espai viu dins la ciutat.

Amb aquesta actuació, l’escola fa un pas més en la seva obertura a l’entorn i reforça el seu paper com a equipament cultural i formatiu, tot convertint el pati en un espai expositiu permanent i accessible.

