Cop contra una xarxa de tabac falsificat a Catalunya amb escorcolls a Piera i una investigació dirigida des d'Igualada
La Guàrdia Civil ha detingut 20 persones per fabricar i distribuir tabac falsificat, intervenint més de 100 tones de producte, principalment imitacions de la marca Marlboro
La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal dedicada a la fabricació i distribució de tabac falsificat per tot Catalunya en una operació amb epicentre a l’Anoia: un dels escorcolls es va fer a Piera i la investigació ha estat dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 1 d’Igualada. En total, s’han detingut 20 persones i s’han intervingut més de 100 tones de tabac, en el que el cos policial descriu com una de les incautacions més importants d’aquest tipus fetes a Espanya.
Segons explica la Guàrdia Civil en un comunicat, la trama tenia capacitat per produir entre 850.000 i 900.000 cigarretes al dia, l’equivalent a unes 45.000 capses, i operava amb una infraestructura logística repartida entre diverses localitats catalanes. Els agents van fer cinc escorcolls en naus industrials, a més d’un domicili i un garatge, en municipis de Girona i Barcelona, entre els quals Piera, Granollers i Mollet del Vallès.
Durant l’operació, els investigadors van intervenir 29.600 quilos de fulla de tabac, 72.800 quilos de picadura, gairebé 7 milions de làmines serigrafiades per a paquets, més de 1.000 caixes de filtres, a més de material d’embalatge, cola, documentació, dispositius electrònics i maquinària industrial. També es van localitzar 384.000 paquets de tabac falsificat ja preparats per sortir al mercat. El valor total del tabac intervingut supera els 10 milions d’euros, segons la Guàrdia Civil.
La major part de les cigarretes falsificades imitaven la marca Marlboro. La nota assenyala que l’empresa titular de la marca, Philip Morris International, ha col·laborat amb els investigadors en aspectes tècnics per calcular la capacitat de producció i l’abast de la trama.
Onze treballadors en situació irregular
Un dels descobriments més destacats de la investigació ha estat la localització d'onze treballadors en situació irregular a Espanya que, presumptament, podrien estar sent explotats laboralment. Se'ls va enxampar infraganti en una nau de Granollers i se’ls atribueixen delictes vinculats a la falsificació del tabac, tot i que van quedar en llibertat després de ser posats a disposició de la Guàrdia Civil i informar-ne el jutjat.
Pel que fa a la resta d’arrestats, són nou persones d’entre 21 i 73 anys, a qui s’atribueixen presumptes delictes de contraban, contra la salut pública, organització criminal, contra la propietat industrial, contra la Hisenda Pública i contra els drets dels treballadors. El jutjat ha decretat presó provisional per a quatre dels investigats.
La causa continua oberta i la Guàrdia Civil manté la investigació per aclarir totes les ramificacions de l’organització, tant dins l’Estat com a l’estranger.
