

Denunciades dues persones a Masquefa per defraudar uns 90.000 euros d'electricitat per una granja de criptomonedes

Ocupaven una casa que no tenia contractada la llum i amb 9 aires condicionats a l'exterior

Granja de criptomonedes a Masquefa

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han denunciat dues persones acusades d'un delicte de defraudació de fluid elèctric per tenir una granja de criptomonedes a Masquefa. La instal·lació ha defraudat uns 90.000 euros, el consum equivalent a un centenar d’habitatges en un any.

Els agents van entrar dimarts a una adreça del carrer el Maset de la població on els veïns havien denunciat que veien moviments sospitosos, i força soroll. A l'exterior de l'immoble s'hi podien observar fins a 9 aparells d'aire condicionat instal·lats de mala manera. Un cop a l'interior hi van trobar 5 equips informàtics i diferents mòbils permanentment connectats i altres aparells per a minar criptomonedes. Cal indicar que l'edifici no tenia contractat el servei d'electricitat.

Els agents han denunciat dues persones, una dona i un home, de 51 i 53 anys, acusats d'un frau elèctric, i s'investiga si hi podria haver altres implicacions.

